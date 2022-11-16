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车辆购置税免税政策和减征政策发力 促进汽车市场回暖企稳

2022年11月16日12:50 | 来源：人民网
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人民网北京11月16日电 （记者车柯蒙）汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，涉及面广、产业链长、市场规模大，释放汽车消费潜力对助力提振消费、稳住宏观经济大盘具有重要意义。今年以来，为支持汽车市场发展，我国延续了新能源汽车免征车购税政策，及时出台了减征部分乘用车车购税政策。

一方面，为支持新能源汽车产业发展，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，今年9月，又第三次将这项政策延续至2023年12月31日，稳定了社会预期、提振了市场信心，对推进我国交通能源战略转型、促进我国汽车行业高质量发展具有重要意义。另一方面，为促进汽车大众消费，国家出台了阶段性减征部分乘用车车辆购置税政策，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车减半征收车购税。减征政策科学设置“2.0升+30万元”的组合条件，精准将受益范围锁定在小排量、经济型、占比大的乘用车，起到了快速有效拉动当前汽车消费的作用。

“‘延续性+阶段性’优惠搭配出台，免税政策和减征政策同向发力，对促进汽车市场回暖企稳，刺激国内消费发挥了重要作用。”11月16日，国家税务总局副局长王道树在新闻发布会中表示。

据王道树介绍，为落实好这两项税收优惠政策，税务部门采取了系列有效措施：一是加强税法宣传辅导。通过官网、微信公众号、12366热线等方式，让纳税人应知尽知、早知早享。二是及时升级信息系统。实现自动判别条件、自动享受优惠，进一步提升纳税人享受优惠政策的便利度。三是部门协作加快政策落地。比如，税务部门与工信部门通过信息共享，自动识别新能源汽车免税标识，2019年至2022年11月，两部门共发布了38批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，涵盖14333款车型，保障了购车人精准享受税收优惠。

从执行情况看，新能源汽车免征政策效应明显。今年以来截至11月10日，累计免征新能源汽车车购税686.2亿元，同比增长101.2%。机动车销售统一发票数据显示，截至11月10日，累计销售新能源汽车448万辆，同比增长78.1%。减征部分乘用车车购税政策执行平稳、成效比较明显。今年6月至11月10日，共为符合条件的乘用车减征车购税397.5亿元。机动车销售统一发票数据显示，今年6-10月，2.0升及以下排量乘用车销量约652.3万辆，与政策实施前的1-5月份相比，环比增长20.6%。

(责编：王连香、吕骞)
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