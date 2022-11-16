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国家发改委：原料用能扣减不是放松对石化化工等产业发展要求

2022年11月16日13:21 | 来源：人民网
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人民网北京11月16日电 （记者申佳平）11月16日，在国家发展改革委召开的例行新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮强调，原料用能扣减不是放松对石化化工、煤化工等产业发展的要求，不是鼓励各地区盲目发展相关项目。

近日，国家发改委、国家统计局下发《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，从多个方面进一步夯实原料用能扣减工作基础，界定原料用能的基本定义和具体范畴，对完善各层级原料用能统计核算体系提出具体要求，细化在节能目标责任评价考核中扣除原料用能的具体操作办法，增强与固定资产投资项目节能审查制度的衔接协调，并在抓好贯彻落实方面提出了具体要求。

孟玮表示，《通知》提出的原料用能概念内涵符合国际通行规则，原料用能扣减能够更加科学客观地反映石化化工、煤化工等相关产业能源利用实际情况，有效增强能源消费总量管理弹性，为高质量发展腾出用能空间，为高水平项目合理用能提供保障，为增强产业链供应链韧性强化支撑，对经济平稳健康运行具有重要意义。

孟玮强调，一方面，要继续严格落实项目准入要求。相关产业发展仍必须符合产业规划和政策、必须履行必要的审批程序、必须在能效方面达到先进水平，并有效控制碳排放和污染物排放，这些要求是一以贯之的。各地区、各有关单位要落实好相关政策要求，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，从政策符合性、程序合规性、技术先进性等方面严把项目准入关。

另一方面，持续推动产业节能和提高能效。原料用能不纳入能源消费总量控制，并不意味着原料用能可以无限制、无效率地使用。节能审查、节能标准等工作仍将对原料用能消费提出要求，各地区、各有关单位要引导加快节能降碳先进技术研发和推广应用，持续推动节能增效。

(责编：申佳平、吕骞)
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