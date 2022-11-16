人民网北京11月16日电 （记者申佳平）今日，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮在国家发展改革委召开的11月份例行新闻发布会上指出，今年是共建中巴经济走廊9周年。9年多来，中巴经济走廊作为共建“一带一路”重要的先行先试项目成果丰硕、成效显著，累计创造了19万个就业岗位。

孟玮介绍，在中巴两国领导人引领下，于2013年建立了中巴经济走廊联合合作委员会工作机制，原则上每年召开一次会议。已形成了以走廊建设为中心，以瓜达尔港、能源、基础设施建设、产业合作为重点的“1+4”合作布局。近年来，双方不断拓展合作领域，把合作延伸到科技、农业、社会民生、信息技术产业等方面。

她透露，今年10月，国家发展改革委与巴计划发展和特别任务部共同召开联委会第十一次会议，中巴两国政府、企事业单位和金融机构的负责人参加会议。会议总结了自去年第十次联委会以来取得的重要成果，部署了下一步工作。相关成果主要集中在以下几个领域。

一是交通基础设施领域，瓜达尔东湾快速路建成通车，中国援瓜达尔海水淡化厂顺利开工；拉合尔橙线、白沙瓦—卡拉奇高速公路（苏库尔—木尔坦段）运行良好，在巴当地获得广泛好评。

二是能源领域，卡洛特水电站全面投入商业运营，目前走廊项下已商业运行的能源合作项目12个，为巴基斯坦提供了近三分之一的电力供应。

三是产业发展领域，拉沙卡伊特别经济区招商工作取得积极成效，信息技术产业合作明确了工作重点。

四是农业领域，中巴植物病虫害可持续治理中心和中巴地球科学研究中心建设进展顺利。

五是社会民生领域，积极援助巴基斯坦抗击洪灾和灾后重建。

孟玮表示，下一步，中巴双方将共同贯彻落实两国领导人重要共识，加快推进在农业、矿业、信息技术、社会民生等领域的合作，推进中巴经济走廊高质量建设。

(责编：申佳平、吕骞)

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