人民网北京11月16日电 （记者申佳平）民间投资是全社会固定资产投资的主力军，也是提升投资质量、增强投资活力的关键力量。今日，在国家发展改革委举行的11月例行新闻发布会上，国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人孟玮表示，要进一步加大政策支持力度，促进民间投资高质量发展，其中要“鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域重点项目建设”。

孟玮坦言，尽管面对疫情冲击，今年前三季度制造业民间投资仍然增长16.5%，比制造业整体投资增速高出6.4个百分点，呈现出较强的投资活力。但是受国内疫情反复、国际局势急剧变化等因素影响，原材料成本上涨，市场需求不足，部分民营企业“增收不增利”，投资能力和意愿受到制约。此外，长期影响民间投资增长的融资难、融资贵等问题尚未的彻底解除，个别民营企业过快扩张、高杠杆融资等也影响到了自身的健康发展。

“今年以来，民间投资增长持续低于整体投资增速，前3季度仅增长2%。”孟玮指出，需要进一步加大政策支持力度，激发民间投资活力，促进民间投资高质量发展。

孟玮介绍，按照国务院部署要求，国家发展改革委会同有关部门和单位，对民间投资面临的突出困难进行了深入调研，在此基础上，经报请国务院同意，近日印发《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》，共提出6个方面的21项具体举措，其中不少措施具有较强的创新性和针对性。

一是发挥项目牵引和政府投资撬动作用。从“十四五”规划102项重大工程和国家重大战略等明确的重点建设任务中，选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，多种方式吸引民间资本参与。

二是为民间投资项目落地创造更多便利条件。支持符合条件的民间投资项目纳入各地区重点投资项目库，加强用地（用海）、用能、用水、资金等要素保障。

三是引导民间投资高质量发展。支持平台经济规范健康持续发展，鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域重点项目建设；研究开展投资项目环境、社会和治理（ESG）评价，引导民间投资更加注重环境影响优化、社会责任担当、治理机制完善。

四是鼓励民间投资以多种方式盘活存量资产。在发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）时，对各类所有制企业一视同仁，加快推出民间投资项目。

五是促进民间投资健康发展。引导民营企业加强投资项目管理，不断提高投资决策的科学性和精准性；在防止资本无序扩张的前提下，设立“红绿灯”，推出一批“绿灯”投资案例，规范和引导资本健康发展。

孟玮提出，下一步，国家发展改革委将深入贯彻党的二十大精神，落实促进民营经济发展壮大的要求，持续抓好《意见》的贯彻落实，推动各地方、有关部门结合实际情况积极作为，不断细化实化具体举措，切实将鼓励民间投资政策落到实处，真正增强民营企业政策获得感，激发民间投资活力，更好发挥民间投资在推动经济社会高质量发展中的积极作用。

(责编：申佳平、吕骞)

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