国家发展改革委11月16日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京11月16日电 （记者许维娜）国务院5月底出台的稳经济一揽子政策措施，对国民经济复苏有哪些促进作用？四季度工作的着力点在哪里？国家发展改革委将如何推动这些措施尽快落地？

16日，国家发展改革委召开11月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮围绕当前运行热点问题进行了回应。

全年经济增速有望进一步加快

孟玮在新闻发布会上表示，近日，国务院联防联控机制发布优化疫情防控20条措施，指导各地更加科学精准做好疫情防控工作，高效统筹疫情防控和经济社会发展，这有利于进一步畅通经济循环、促进市场需求恢复。展望全年，经济增速有望进一步加快，回稳向好基础将不断得到巩固。

孟玮提到，昨天，国家统计局发布了10月份经济数据，数据显示，10月份我国经济经受住了国内外多重超预期因素的影响，持续保持恢复态势。她表示，“我们也注意到，经济大省等重点地区经济正在加快回稳发展，随着稳经济一揽子政策和接续措施加快落地见效，以及政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息、扩大制造业中长期贷款投放等一系列举措将在四季度集中显效，工业增长动力、投资信心将继续增强。”

“同时，我们也注意到当前国际环境仍然错综复杂，疫情防控形势依然严峻，特别是最近一段时间，国内新发疫情不断出现，促进四季度经济持续恢复还需付出艰苦努力。”孟玮表示。

孟玮表示，下一步，国家发展改革委将深入贯彻落实党的二十大精神，按照党中央、国务院关于做好下半年经济工作的部署安排，坚持稳中求进工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，把稳增长放在更加重要的位置。

国家发展改革委将持续推进稳经济一揽子政策和接续政策落地见效，充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设，积极扩大有效投资。

国家发展改革委还将促进重点领域消费加快恢复发展，持续推进实施退税减税降费，加大对中小微企业和个体工商户的支持力度，同时，强化粮食、能源和产业链供应链安全保障，落细落实稳就业政策，扎实做好重要民生商品保供稳价，总之就是要抓住时间窗口推动经济进一步回稳向上。

稳经济政策举措取得预期效果

会上，孟玮介绍了关于稳经济一揽子政策和接续措施落实进展情况。她表示，为深入贯彻落实国务院稳住经济一揽子政策和接续措施，国家发展改革委持续加大宏观政策调节力度，努力提升政策组合效应，会同相关部门加快推进政策细化落实，相关政策举措取得了预期效果。

稳外资方面，印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，支持外资企业高质量发展。发挥重大外资项目工作专班作用，加紧推出第6批具有牵引带动作用的标志性重大外资项目，前6批项目计划总投资约1700亿美元，已完成投资约580亿美元，标志性项目总体进展顺利，已有18个项目实现全部或部分投产。

保粮食、能源、产业链供应链安全方面，公布2023年小麦最低收购价格，每斤比上年提高了2分钱；修订印发《国家化肥商业储备管理办法》，确保化肥储备储到位、调得出、用得上。加快建设核电、水电项目，加快以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设；持续做好煤炭保供工作，前三季度原煤产量达33.2亿吨，同比增加3.3亿吨，增长11.2%。持续关注并积极推进重点地区复工达产、物资保障等工作，加快建设并组织用好应急物资中转接驳站。

惠企纾困方面，持续推进涉企违规收费专项整治行动，坚决查处乱收费、乱罚款、乱摊派；进一步规范招标投标主体行为，大力营造公开、公平、公正和诚实信用的市场环境。明确对14项行政事业性收费和各类工程质量保证金实行阶段性缓缴，自应缴之日起缓缴一个季度，预计缓缴规模合计约1160多亿元。抓好阶段性缓缴社会保险费政策落实，截止9月底，实际办理缓缴养老、失业、工伤三项社保费共计832亿元，办理缓缴医保费709亿元。

重要民生商品保供稳价方面，加强价格监测预警，持续密切监测粮油肉蛋菜等商品生产、流通和价格情况。积极开展猪肉储备调节，连续投放7批中央猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备，有效增加了市场供应。进一步压实“菜篮子”市长负责制，指导各地综合采取畅通物流、启动平价销售、减免批发市场进场费、投放储备等措施。会同有关部门约谈、提醒告诫故意渲染涨价氛围的市场机构和自媒体，严肃查处捏造散布虚假信息、操纵价格等违法行为，维护公平有序的市场环境。

7399亿元金融工具资金已投放完毕

在稳投资方面，发布会上公布的数据显示，1-10月，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目97个，总投资14233亿元，其中审批72个，核准25个，主要集中在能源、交通、水利等行业。10月份，国家发展改革委审批核准固定资产投资项目8个，总投资90亿元，主要在高技术和水利等领域。

“目前，7399亿元金融工具资金已全部投放完毕，支持的项目大部分已开工建设，正在加快形成实物工作量，金融工具对稳投资发挥了积极作用。”孟玮说，金融工具有力补充了重大项目建设资本金，支持了一大批“十四五”规划内既利当前、又利长远的有效投资重要项目。随着这批项目加快推进，将对促进今明两年投资稳定增长、优化供给结构发挥重要作用。

孟玮称，下一步，协调机制将集中力量推动金融工具项目加快开工和建设，力争尽快形成更多实物工作量，增强投资对优化供给结构的关键作用，助力巩固经济回升向好趋势，促进经济平稳健康发展。

此外，“今年以来，民间投资增长持续低于整体投资增速，前三季度仅增长2%。因此，需进一步加大政策支持力度，激发民间投资活力，促进民间投资高质量发展。”孟玮表示，下一步，国家发展改革委将落实促进民营经济发展壮大的要求，持续抓好《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》的贯彻落实，推动各地方、有关部门结合实际情况积极作为，不断细化实化具体举措，切实将鼓励民间投资政策落到实处，真正增强民营企业政策获得感，激发民间投资活力，更好发挥民间投资在推动经济社会高质量发展中的积极作用。

(责编：王连香、吕骞)

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