人民网北京11月16日电 （记者申佳平）今日，工业和信息化部官网公布的2022年第三季度电信服务情况显示，已组织对重点应用商店及分发平台进行检查，推动在架APP抽测合格率整体环比提升14.4%。其中，vivo、华为应用商店的合格率名列前茅。

同时，闭关组织检测66.5万款APP，责令整改222款，公开通报47款。各地通信管理局加强监督执法。其中，对存在携号转网服务问题的企业，约谈提醒36家次，责令整改32家次，通报批评4家次，行政处罚7家次；对存在垃圾信息问题的企业，约谈提醒并责令整改53家次，通报批评87家次，行政处罚12家次。30家企业因受到行政处罚被列入电信业务经营不良名单。

数据显示，2022年第三季度12321网络不良与垃圾信息举报受理中心共接到不良手机应用有效投诉3.65万件次，环比上升16.0%，同比上升1.8%。其中，涉及信息安全问题的投诉1.83万件，占比50.1%；涉及个人信息及权限问题的投诉1.46万件，占比40.0%；涉及网络安全问题的投诉0.36万件，占比9.9%。通过行业自律，中国互联网协会联合应用商店、安全检测厂商对其中存在问题的33款不良手机应用进行了下架处理。

图片来源：工业和信息化部信息通信管理局

(责编：申佳平、吕骞)

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