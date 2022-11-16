原标题：中国太保产险董事长顾越：趋势与挑战，创新与共享

当前，数字化、智能化浪潮席卷而来，数字经济、智能产业、智慧城市、绿色发展等应运而生，智能网联新能源车成为汽车行业的新势力。

近年，国家先后出台《促进绿色消费实施方案》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等一系列政策，在此背景下，智能网联新能源汽车的发展犹如按下了快进键，汽车的电动化、数智化、网联化、共享化等“新四化”已成为新兴汽车的发展趋势，催生了产业格局的一系列变革。中国太保产险董事长顾越表示，伴随着“新四化”的快速发展，新兴车型的大量出现，保险行业将面临更多的挑战。

挑战一：“驾驶人”更多元。目前，国内外通常将自动驾驶分为L1-L5级，随着自动驾驶级别提升，驾驶人参与驾驶的程度也不同。L2以下，自然人主导驾驶，系统仅为辅助，按照《中华人民共和国道路交通安全法》界定责任，投保人与现行车险无异；L3-L4为有条件自动驾驶，L5则为完全自动驾驶。

挑战二：风险类型更复杂。随着新兴汽车的快速发展，将形成以车联网、车路协同、自动驾驶为基础的新型交通系统。道路使用者感知、决策与交互行为均将发生改变，新兴汽车的逐步渗透也使得各类交通行为和交通风险更加复杂，衍生出网络安全、数据安全、功能安全等风险，相互交织、相互影响、相互作用。（如，智能设备故障造成风险，自动巡航后解除失灵或感应设备失灵等造成事故）

挑战三：生态主体更交织。新兴汽车的生产者、所有人、自动驾驶系统供应商、车路协同基础设施关联方等等，都是智能网联汽车生态中的主体，生态主体更多、主体环境更复杂、主体之间更关联（如网络服务商、智能设备生产商、软件服务提供商）。

顾越认为，对保险业而言，这三方面的挑战可谓压力巨大。首先，定价因子既不是“从车”（之前从车的主要因素是造车质量，是保障安全的核心关键），也不是“从人”（质量上去了，人就是关键了），它涉及车、人、智能设备、网络环境以及有关交互服务的提供商等各方面，定价变得更复杂。其次，风险责任认定复杂交织，侵权行为和损害后果之间的因果关系更难界定。在智能网联模式下，自动驾驶系统的供应商、驾驶人、车路协同基础设施关联方、生产方等均可能是引发事故的责任方，责任界定和责任清分更为复杂。此外，生态环境的变化，对传统的保险商业模式提出了挑战。保险与4S店、代理机构、修理厂等传统商业模式，与造车新势力的客户经营、数据管理、生态运营等新商业模式截然不同，对保险公司提出了新挑战。

那么，保险业应该如何应对“新四化”快速发展带来的这些挑战呢？顾越表示，以中国太保产险目前的实践经验和创新成果来看，要适应“新四化”的发展趋势，关键是“做好两个方面、突破五个关键”。

第一方面是以共享之名，建立适应“新四化”的利益联合体。

一是共享生态。新兴汽车涉及的产业链，与传统车企产业链截然不同，传统车企的上下游产业链，是供销关系，呈现串联式的上下游；而新兴车企既有传统的零部件供销关系，但同时，系统集成商、软件服务商、周边服务平台提供商以及保险服务商等是新的产业链上下游。所以，与其说新兴汽车还是汽车，不如说是带着汽车外壳的大号智能网联平台。因此，只有建立真正的利益联合体，才能更好使平台更有生命力，平台发展才更有活力。

二是共享数据。如果说油车流动的是汽油，那么新兴汽车流动的就是数据。只有共享数据，才能保持数据新鲜有活力、数据利用有价值，才能使智能网联汽车更智慧，才能使智能网联汽车更有生命力。

第二方面是以创新之举，建立适应“新四化”的保险新型态。

首先要创新设立相应的法律法规，建立适应“新四化”发展的法律体系。2022年8月1日开始正式实施的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，明确了自动驾驶道路违法事故处理，填补了此前自动驾驶事故缺乏责任主体的空白，为全国建立法律体系开了好头。

其次要创新保险产品，建立适应“新四化”的保险产品体系。传统车险等产品，已无法适应“新四化”所带来的风险保障需求。根据当前对“新四化”的风险认知，除传统的财产保险和第三者责任险外，至少要创新开发里程保险、使用行为保险、电池租赁责任保险、智能设备责任保险、充电责任保险、系统集成责任保险等保险产品，基本涵盖智能网联智慧出行的主要风险。

最后要创新商业模式，建立与“新四化”相关方的利益联合体。在“新四化”下，保险公司与主机厂以及智能设备、数据维护、系统服务等都是联合体。因此，如何从服务维护好客户、建立客户为中心的新商业模式，也是助力智慧出行的核心。

(责编：董童、李源)

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