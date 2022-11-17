11月26日至27日，2022中国中小企业发展大会暨第十六届中国中小企业节将在沈阳举行。本届大会由中国中小企业协会、沈阳市人民政府、辽宁省工业和信息化厅主办，沈阳市工业和信息化局承办。

据了解，中国中小企业发展大会暨中国中小企业节已成功举办十五届，成为备受地方政府和广大中小企业欢迎的节日和盛会。本届大会旨在营造中小企业良好发展环境、稳定和增强企业信心及预期，引导中小企业走“专精特新”发展道路，进一步提升中小企业创业创新能力和大中小企业融通发展水平，促进中小企业健康发展。届时大会将邀请国家领导人，有关部委领导，各省、市中小企业主管部门和协会负责人，中国中小企业协会会员企业代表，全国各地“专精特新”企业代表，企业服务机构代表，辽宁省制造业龙头企业代表等共300余人参会，共商中小企业发展大计。

大会期间，将围绕“聚焦专精特新 实现经济高质量发展”主题，举办开幕大会、高峰论坛、展览会、中国中小企业协会第二届理事会第十二次会议暨2022中国中小企业协会分支机构工作经验交流会、2022数字经济创新创业大赛等系列活动，主要内容包含“一会、一展、两论坛、一赛、一基地”。

“一会”，即2022中国中小企业发展大会暨第十六届中国中小企业节开幕大会。届时，有关部委领导、辽宁省领导将在开幕大会上致辞，中国中小企业协会会长李子彬将作主旨演讲。

“一展”，即“专精特新”中小企业展览会。展览会规划三大板块，展览面积共6000平方米，包括“专精特新”中小企业、驻辽先进装备制造业头部企业、“专精特新”中小企业服务商3个展区，参展的产品很多都是技术行业领先或是解决了进口产品的替代问题。展览会采用线上线下相结合的方式，引入“进博会”线上撮合交易系统，采集龙头企业与产业链配套“专精特新”企业的采购与发售信息，线上匹配、线下对接，精准撮合交易。

“两论坛”，即中国“专精特新”中小企业发展高峰论坛的“金融赋能、绿色低碳”主题论坛和“数字化赋能、精益管理”主题论坛。届时将邀请这四个领域内的知名企业、专家作主题演讲。演讲内容直面企业急需，助企纾困与激发活力并举，助力广大中小微企业高质量发展。

“一赛”，即2022数字经济创新创业大赛。数字经济已成为驱动经济增长的重要引擎。“2022数字经济创新创业大赛”通过数字经济创新创业精英擂台赛引进优秀团队和项目，为国家数字经济等领域发展建设提供智力支持和人才支撑。大赛招募了80个项目，通过区域决赛评选出15强选手晋级总决赛。11月27日，决赛将在大会现场公开进行路演评选。

“一基地”，即优质中小企业（沈阳）服务基地。为提升中小企业创新能力和专业化水平，促进中小企业高质量发展，中国中小企业协会按照工信部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》要求，指定中国中小企业协会辽宁办事处承建优质中小企业（沈阳）服务基地。作为本次大会的落地成果，中国中小企业协会将整合全国优质服务机构，为辽宁中小企业提供融资融贷、上市辅导、法律调解、税务统筹、数字化赋能、碳达峰碳中和服务、人才培养等多元化服务，培育辽宁“专精特新”中小企业，助力产业链供应链安全可控，助力辽宁加快高质量发展。

据了解，目前大会各项筹备工作正在有序推进。与往届相比，今年大会有以下四个特点：

一是突出引领性，汇聚国内优势资源。参加本届大会的企业大多为全国优秀的专精特新“小巨人”企业，在专业领域长期发挥重要引领和示范作用。这些企业的先进发展理念和实践经验，将为广大中小企业提供经验借鉴。特别是大会邀请到了北京证券交易所、中国银行、联想集团、用友等知名企业和机构负责人、国内知名专家学者，将在大会和高峰论坛上围绕融资赋能、绿色低碳发展、数字化转型、精益管理等前沿话题发表主题演讲，为中小企业提升创新能力和管理水平，指明发展方向。

二是突出创新性，充分展示发展成果。与前15届相比，本届中小企业节首次增加了“专精特新”中小企业展览会。同时，大会期间将举办数字经济创新创业大赛，聚焦数字生命健康、数字文化、数字贸易等领域，展示全国新一代信息技术、人工智能、大数据、工业互联网等领域技术应用的最新成果。

三是突出实效性，着力推动交流合作。大会将采取线上线下相结合的方式，组织参会企业与辽宁省装备制造业头部企业撮合对接，介绍未来发展计划、园区配套政策等，推动产业链上下游协同合作，吸引更多企业来辽宁投资创业，形成合作伙伴关系，促成项目落地，加快建设头部企业配套产业园。

四是突出特色性，注重融入辽宁元素。大会将重点展示辽宁省做好结构调整“三篇大文章”，建设数字辽宁、智造强省的发展成果。邀请辽宁省内十余家装备制造业头部企业参展，彰显辽宁省智能制造、汽车、高端医疗装备等领域基础优势。精选东方钛业、达能电气等辽宁省40家新材料、集成电路等领域专精特新“小巨人”企业参展，展现辽宁省中小企业的创新优势和蓬勃活力。

中小企业好，中国经济才会好；中小企业强，地区经济才会强。本届大会将汇聚各方真知灼见，凝聚各界智慧力量，助推中小企业高质量发展，助力中小企业的健康发展。

(责编：曹淼、李源)

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