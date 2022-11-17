前10个月我国吸收外资同比增长14.4%
2022年11月17日17:07 | 来源：新华网
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新华社北京11月17日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部17日公布数据显示，2022年1至10月，我国实际使用外资金额10898.6亿元人民币，按可比口径同比增长14.4%（下同），折合1683.4亿美元，同比增长17.4%。
从行业看，我国服务业实际使用外资金额7988.4亿元人民币，同比增长4.8%。高技术产业实际使用外资同比增长31.7%，其中高技术制造业同比增长57.2%，高技术服务业同比增长25%。
从来源地看，韩国、德国、英国、日本实际对华投资同比分别增长106.2%、95.8%、40.1%和36.8%（含通过自由港投资数据）。
从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长12.4%、33.6%和26.9%。
(责编：袁勃、胡永秋)
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