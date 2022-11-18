两部门：引导汽车、工程机械等大型工业企业向农机、种业领域集聚
2022年11月18日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京11月18日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，近日，农业农村部与工业和信息化部召开座谈会，就支持农机、种业高质量发展进行深入交流。
党中央、国务院高度重视农机和种业发展，党的二十大报告对加快建设制造强国、农业强国作出重大战略部署，强调全面推进乡村振兴，加快建设农业强国，深入实施种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑。会议指出，两部门要深入贯彻落实党的二十大精神，强化企业科技创新主体地位，充分发挥科技型骨干企业引领支撑作用，激发农机、种业企业创新活力。注重政策引领，用好用足现有专精特新“小巨人”企业认定、企业技术改造、首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点、农机购置与应用补贴等政策，推动农业科技和装备高质量发展。
会议表示，农业农村部、工业和信息化部要加强业务协同，密切工作对接，支持农机和种业高质量发展，全方位夯实粮食安全根基。进一步发挥好国家农业机械化发展协调推进机制作用，加强多部门协同，推动产业、科技、财税等政策同向发力，引导汽车、工程机械等大型工业企业向农机、种业领域集聚。充分调动地方积极性，加强区域特色农机、品种研发攻关。促进产融合作，通过产融平台加大对农机、种业中小企业金融扶持。
(责编：王仁宏、吕骞)
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