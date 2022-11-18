人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

提高央企信息透明度 国资委上线监管企业产权信息查询平台

2022年11月18日09:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月18日电 （记者王仁宏）据国资委消息，11月17日，国资委在官方网站上线国务院国资委监管企业产权信息查询平台，向社会公众提供国务院国资委监管的中央企业及所属企业基本信息查询服务。

国务院国资委监管企业产权信息查询平台登录页面。来源：国资委

社会公众可登录查询平台，输入企业名称或统一社会信用编码查询该企业是否为中央企业所属企业，如为中央企业所属企业，则可查看该企业所归属中央企业、与所归属中央企业的关系、产权级次、注册地、注册资本、持股比例最大的中央企业股东及其持股比例等基本信息。

上线产权信息查询平台是提高央企信息透明度的重要举措，是打击假冒国企的重要手段。据悉，查询平台目前处于试运行阶段。下一步，国资委将根据社会公众提出的意见建议，进一步完善查询平台功能，更好满足社会公众查询需求。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提高央企信息透明度 国资委上线监管企业产权信息查询平台
　　人民网北京11月18日电 （记者王仁宏）据国资委消息，11月17日，国资委在官方网站上线国务院国资委监管企业产权信息查询平台，向社会公众提供国务院国资委监管的中央企业及所属企业基本信息查询服务。 国务院国资委监管企业产权信息查询平台登录页面。…
餐桌“当家菜”大量上市 今冬“菜篮子”产品供应量足价稳
　　人民网北京11月18日电 （记者李栋）据农业农村部数据显示，随着冬季蔬菜的大量上市，10月-11月全国蔬菜价格环比连续下行，同比已经回落至常年同期平均水平。今冬蔬菜总体供应量充足，价格稳定。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部