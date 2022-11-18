人民网记者 栗翘楚

近年来，在数字化技术赋能下，中国跨境电商发展迅速，据海关统计，中国跨境电商进出口5年增长近10倍，2021年规模达到1.92万亿元人民币，增长18.6%。当前，跨境电商作为中国发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，已成为外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。

今年以来，相关部门多次出台政策举措，推动跨境电商发展提质增效。多位专家在接受记者采访时表示，当前，跨境电商正积极发挥联通国内外需求、带动数字化转型的双重作用，随着中国申请加入高标准协议的推进，跨境电商也将助力我国实现更高水平对外开放。

“双十一”期间跨境电商迎进出口高峰

11月11日24点，“双十一”大促落下帷幕，据宁波海关统计，10月31日至11月11日，宁波海关累计接受跨境电商进口申报清单1008万单，货值30亿元。

在通信技术、物流方式的发展下，跨境电商不仅保障消费者更好“买全球”，也让企业更好“卖全球”提供了便利。

进入十一月以来，广州花都跨境电商监管中心装载服装、箱包、电子产品等商品的集装箱车辆从早到晚络绎不绝，跨境电商出口货物办结海关手续后运往海外。

广州海关关员对“双十一”期间跨境电商出口货物进行监管。邱靖华摄

“在‘双十一’这样的物流旺季，顺畅的物流路线就是我们的‘生命线’。受多重因素影响，我们公司传统的物流路线面临着运力紧张等难题，如不能如期交货将面临巨大损失。花都海关积极协调口岸海关加快办理通关手续，给我们吃下了‘定心丸’。”广东省佛山市深鼎商贸有限公司负责人说。

据广州海关统计，今年11月1日至11日期间，广州海关累计监管跨境电商零售进出口商品近2500万票，同比增长65.2%。其中，跨境电商零售出口商品2077.9万票，同比增长1.25倍。

中国信息协会常务理事、中国新经济智库（CiNE）院长朱克力表示，在全球疫情大流行的背景下，跨境电商从多方面全方位赋能“双循环”新发展格局，积极发挥联通国内外需求、带动数字化转型的双重作用。具体来说：一是有效联通了国内外需求，在加快新基建进度、聚合新生产要素、培育新市场主体、运用新协作方式、完善新治理体系过程中，持续激发市场主体开放活力；二是整体带动了数字化转型，加快产业链开放和高端要素集聚，拓宽面向未来的特色优势产业赛道，以数字化、网络化、智能化科技创新提升产业链供应链现代化水平，以跨境新业态新模式开放创新推动我国产业链和价值链迈向中高端。

跨境电商的健康发展，既有企业自身的创新突破，也离不开政策的扶持。对此，福州海关推出一系列便捷举措：开展远程交互式监管，在线即可完成日常巡查、抽核等监管工作；以尽量少干预、不中断物流为原则，落实“线上+线下”全天候预约通关服务、积极应用非侵入式查验设备，优化查验作业流程；实施跨境电商出区核放单“数据对碰”速通验放、保税进口全球质量溯源、智能审图等智慧监管举措，着力降低企业成本、提高通关效率。

RCEP为跨境电商拓展更大市场空间

近日，在广州白云机场综合保税区内，一批货值约70万元的服装配饰通过空运方式出口。负责办理此批货物通关手续的广州惠购供应链有限公司关务经理说：“RCEP实施带来通关、税收等一系列便利化措施，使跨境电商出口效率进一步提升，企业运输成本也有效降低。”

广州海关关员对出口RCEP国家和地区的跨境电商包裹进行监管。唐希贤摄

据统计，今年前10个月，广州海关监管自RCEP国家的跨境电商进口清单62.1万票，同比增长30.7%；监管出口至RCEP国家的跨境电商清单2亿票，同比增长5.2倍。

业内人士表示，RCEP协定中，关于货物贸易、知识产权、电子商务章节等规则内容的约定，将进一步刺激跨境电商的发展。

在RCEP框架下，今年以来，商务部和各地政府相继出台了许多跨境电商相关的后续政策及配套措施，为其激活了更广阔的发展空间。今年5月，商务部等14部门发布《关于开展内外贸一体化试点的通知》，提出进一步提高贸易便利化水平，支持企业利用跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式开拓国际市场。

“自11月1日韩国购物旅游体验节促销活动开始以来，我们一周时间就申报出口了52万个跨境电商包裹，单周出口量较平常翻了一番。”烟台综合保税区跨境电商监管中心运营方保运通公司经理秦颖介绍。

今年2月1日，RCEP对韩国开始生效，为山东省搭建日韩-中国-东盟的黄金通道提供重要契机。

“我们跨境电商商品最快只需13小时就能抵达韩国，快速畅通的物流速度有效满足了韩国消费者的购物需求。”烟台中外运国际物流有限公司经理李军说，进入11月后，公司出口韩国的跨境电商日均销售额可达700万元。

对外经济贸易大学国际经贸学院教授崔凡表示，RCEP是中国践行自贸区升级战略的里程碑，随着中国申请加入CPTPP、DEPA等高标准协议的推进，中国的开放程度将不断提升。与此同时，更开放的国内市场和更开放的国际市场，最终都会更有利于创新型企业。从企业的角度来看，要把国内外两个市场两种资源都运用起来，使之形成互相促进的局面,并把提升创新能力作为第一要务，从而能够更好分享RCEP带来的机遇。

(责编：王连香、吕骞)

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