孙博洋

四年一度的足球世界杯马上就要开幕了，每届世界杯不仅是一场足球的盛宴，同时也是餐饮行业的盛宴，其中啤酒与足球也有着密不可分的联系。

与夏日炎炎举办历届世界杯不同，今年的世界杯在卡塔尔举行，是历史上第一次在北半球的冬天举行的世界杯，这届不一样的世界杯会与啤酒消费市场碰撞出怎样的火花呢？

据以往经验，过往很多届世界杯都是啤酒消费的重要节点。据艾瑞咨询调研显示，在2018年俄罗斯世界杯期间，我国有45%以上的球迷增加了啤酒饮料、零食、外卖的消费。京东与美团联合发布数据显示，周末晚间前往酒吧、KTV等娱乐场所的订单量较平日上涨14%，酒吧订单量较平日上涨15%。京东平台啤酒订单环比增加60%；仅世界杯揭幕战当晚，美团外卖啤酒销量超28万瓶。

而在本届世界杯开幕前，很多餐饮商家已经开始为即将到来的消费场景做足了准备。有媒体报道，在一家餐饮门店，世界杯赛事时间表、吉祥物、大力神杯等世界杯元素随处可见。工作人员也已经调试好新安装的巨幕投影仪，环绕在周围的还有12块电视屏幕，在餐厅可以全方位地观看比赛。

据了解，本届世界杯的比赛时间，主要集中在晚上六点到凌晨三点，餐饮企业纷纷推出了相应的世界杯主题晚餐和宵夜套餐，并增加了食材的储备量。

数据显示，11月6日—14日，全国推出世界杯相关主题套餐的餐饮门店数，环比前一周增长超82%，销量环比增长68%，其中以烧烤、火锅为主。杭州、深圳、苏州、广州、北京、上海、武汉等地，都是热门消费城市。

而对于啤酒厂商来说，世界杯也是四年一次的重要节点。在这一次足球狂欢季上，青岛啤酒1903炫彩加油罐、青岛啤酒纯生球迷狂欢罐将亮相。其中青岛啤酒1903炫彩加油罐的罐身采用不同战队的缤纷色彩，并印上了当地国家语言“加油”的字样，让球迷可以借助罐身表达自己的热爱。

在线下，青岛啤酒将在全国举办超过200场的青岛啤酒“观赛派对”，覆盖北京、广州、深圳、上海、厦门、武汉、济南、长沙等四十多座城市的TSINGTAO 1903酒吧、球迷餐厅等，通过场景化塑造，让球迷置身于热闹之中，足球啤酒球友相伴，感受不一样的看球乐趣。

在线上，疯狂足球季期间，青岛啤酒“为热爱举杯，28天足球狂欢季”球迷欢聚会小程序挑战也将伴随整个赛程，从11月20日起，即可玩转28天各式“上头“挑战。

伴随着将近一个月的世界杯赛事，餐饮行业预计将迎来一波小高峰，同时啤酒行业的销量有望在传统的淡季中迎来一波逆势上涨。

(责编：孙红丽、吕骞)

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