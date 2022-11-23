本报北京11月22日电 （记者李晓晴）记者近日从水利部获悉：今年1至10月，全国累计新开工水利项目2.4万个、新增投资规模1.15万亿元，较去年同期多开工5200余项、多增加投资规模7235亿元。

1至10月，完成水利建设投资9211亿元、同比增长63.3%；较9月底增加投资975亿元。有12个省份完成投资超过400亿元，其中广东、云南、河北、安徽完成投资超过500亿元。持续发挥水利建设促就业作用，水利项目施工累计吸纳就业人数226万人，其中农村劳动力183万人，较9月底分别增加17万人、12万人。在建项目取得重要进展。广东珠三角水资源配置工程48条隧洞全线贯通，西江大藤峡水利枢纽通过正常蓄水位验收、右岸首台机组试运行，西藏湘河水利枢纽下闸蓄水，黄河小浪底南岸灌区工程主干渠试通水。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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