今年1至10月
完成公路水路交通固定资产投资24665亿元
2022年11月23日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京11月22日电 （记者叶昊鸣）交通运输部22日发布数据，今年1至10月，我国完成公路水路交通固定资产投资24665亿元，同比增长9.5%。
具体来看，1至10月，完成公路投资23369亿元，同比增长9.6%；完成内河投资634亿元，同比增长9.2%；完成沿海投资652亿元，同比增长8.2%。
港口货物吞吐量实现正增长。1至10月，全国港口完成货物吞吐量129.3亿吨，同比增长0.5%；完成集装箱吞吐量2.4亿标箱，同比增长4.0%。
水路货运量实现正增长。1至10月，我国完成水路货运量70.4亿吨，同比增长4.8%；完成水路货物周转量98900.4亿吨公里，同比增长5.5%。
《 人民日报 》（ 2022年11月23日 01 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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