本报记者 郑少忠 朱 磊

沿着6.1公里长的试驾道路，由江西数字网联信息安全技术有限公司研发的无人驾驶车实现了平稳驾驶；在江西捷配工业互联网有限公司，通过大数据中心，工作人员可即时连接电子研发工程师和上下游工厂，高效实施产业协同；晶科能源（上饶）有限公司的智能工厂里，晶硅、电池等产品的自动化生产率已达98%，综合生产效率提升67%……在江西省上饶市，数字产业化、产业数字化正携手加快推进，为高质量发展增添强劲动能。

党的二十大报告提出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。“我们要深入学习贯彻党的二十大精神，加大力度促进数字经济和实体经济深度融合，努力在新赛道上跑出好成绩，塑造发展新优势。”上饶市委主要负责同志表示。

来到位于上饶市的华东数字医学工程研究院，可见一系列基于数字科学技术的新型医疗器械：一块芯片，通过生物酶探针进入皮肤组织，持续监测人体血糖，智能建议给药和食疗配餐；基于智能数字处理平台，4K荧光内窥镜摄像系统可满足术中肿瘤和微小病灶精准定位需求……执行院长王娟说：“我们要努力打好关键核心技术攻坚战，推进高端医疗器械国产化。”

在距华东数字医学工程研究院30多公里的沙溪产业园区，江西远赛医疗科技有限公司的厂房内，工作人员正在无尘无菌车间里生产内窥镜和超声刀等产品。从今年初开始，研究院的研发项目已陆续实现转产，在上饶初步建成一站式全链条高端医疗器械产品研发、生产聚集基地。

上饶还携手江西师范大学共建数字产业学院，以产教融合为重点，开展多方合作的应用课题攻关和技术创新研究。从对标长三角地区优化营商环境，到更有针对性地培育人才集群；从完善数字经济基础设施，先后开通1万多个5G基站，到推进上饶国际互联网数据专用通道、工业互联网标识解析二级节点等基础设施落地应用，过去几年间，上饶市抓住数字经济发展机遇，多措并举打造发展新赛道。

精心筑巢引凤来。“5年前，我就动了把项目迁过来的念头，但觉得时机还不够成熟。”北京沃赢科技股份有限公司董事长付福前说，眼下正在为互联网综合服务项目落户上饶做最后的准备工作，“如今的上饶，营商环境进一步优化，数字产业链日趋完善，融合应用深入推进。”近年来，随着一批龙头企业纷纷入驻，上饶市数字经济规模和水平也不断壮大。

今年前三季度，上饶市数字经济产业实现营业收入2440.5亿元，其中规模以上数字经济核心产业营收1219.36亿元，同比增长35.2%。

“我们将全力打造数字经济发展新生态，在数字文创、数字营销、互联网内容审核、光伏新能源、智能网联汽车、信息安全等产业赛道上做出特色、力争上游。”上饶市大数据发展管理局党组书记、局长程渐东说。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 06 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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