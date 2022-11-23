完善惠企政策 强化精准服务
天津专精特新中小企业已达1689家
2022年11月23日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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本报天津11月22日电 （记者武少民、靳博）工信部日前公示第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单，天津共有64家企业入选。截至今年11月初，天津市已累计认定市级专精特新中小企业1689家，国家级专精特新“小巨人”企业192家，种子企业523家，涵盖装备制造、生物医药、航空航天、新能源、新材料、环保、汽车、信创和集成电路等行业。
为了给专精特新企业提供更精准服务，《天津市为“专精特新”中小企业办实事清单》今年6月出台，要求各区为每家专精特新企业配备1名服务专员，年底前为每家企业至少解决2项急难愁盼问题。“我们已为22家服务专精特新企业的中小企业公共服务示范平台争取中央财政资金1919万元。”天津市工信局相关负责人介绍。
《 人民日报 》（ 2022年11月23日 07 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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