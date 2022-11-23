本报记者 李心萍

北京市通州区再生能源发电厂全景。

赵 通摄

位于北京市大兴区的密闭式清洁站。

马也萱摄

党的二十大报告提出，“实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”。

城市要宜居，解决好垃圾处理问题至关重要。

先看一组数据：北京，日产生活垃圾2.06万吨，如果用2.5吨的卡车装载，能绕北京二环路一圈多；上海，月产生活垃圾约79万吨，可堆出两座420米高的金茂大厦……

如此巨量的垃圾如何无害化处理？曾经困扰各大城市的垃圾问题有什么新的解决方案？记者跟随清运车采访一天，记录生活垃圾处理的全流程。

早晨9点——

垃圾清运车将生活垃圾送往中转站，进行压缩处理

处理城市垃圾，清运是第一步。

早晨9点，驾驶员孙继生驾驶着通体灰色的垃圾清运车，准时到达北京市通州区玉桥街道玉桥北里小区清洁站。

清洁站，垃圾清运的一级网点。每天，小区的保洁人员会定时定点将20多个桶站的其他垃圾收运至清洁站内，进行称重、压缩，等待统一清运。

跳下清运车，环绕四周，记者发现，最近的居民楼离清洁站不过5米，“附近居民会不会有意见？”

玉桥街道相关负责人介绍，清洁站的选址在小区设计之初就规划好了。原先清洁站是地坑式的，密闭性较差，异味、噪音、卫生问题突出，附近住户意见较大。“2017年，街道出资购买了垃圾压缩存储机，将清洁站升级为密闭压缩式清洁站，同时加强卫生及作业管理，异味少了，投诉也少了。”

北京市城管委数据显示，截至目前北京市已改造提升密闭式清洁站805座，既清除垃圾，又化解民忧。

倒车入库，孙继生将车尾与垃圾压缩存储机精准对接。摁下开关，存储机自动吐出垃圾，清运车自带的齿轮则将接收的垃圾全部“卷入”车厢，全程无泄漏、无渗液。短短5分钟，存储机已被清空。

启动车辆，孙继生带着记者赶往下一个小区，“我每天5点10分出车，沿途要经过五六个小区收运垃圾。”

一路同行，孙继生向记者夸赞起如今的垃圾清运车，不仅升级为新能源汽车，而且车厢是密封式的，与车头分离，驾驶室内闻不到任何异味。“清运车还配有称重装置和摄像头，能全程记录垃圾收集、运输情况。”孙继生笑呵呵地说，自己几点几分将车开到哪里，收了多少垃圾，全都能实时记录、实时上传，大屏上看得清清楚楚。

据介绍，2020年5月1日起，北京市为全市4274辆垃圾清运车重新喷涂“换新装”，厨余垃圾为绿色、其他垃圾为灰色、可回收物为蓝色。同时，小区内的垃圾桶都配有芯片，方便身份识别和数据收集。

上午10点17分，孙继生顺利到达通州区生活垃圾转运站。门口，等待进站的运输车已排起百米长队。

“生活垃圾将在这里被进一步压缩，再换乘载重17吨的大货车，前往最终的处理厂（场）。”北京市城管委有关负责人说，虽说只是个中转站，可由于靠近居民区，环保要求可不低。

在工作人员的指点下，记者发现转运站的垃圾处理车间不仅安装了双层门帘，还配备3个除臭塔及新风系统，确保臭味不外溢。此外，转运站还建有专门的污水处理系统，确保垃圾渗滤液得到无害化处理。

指着离开转运站的9米长大货车，孙继生告诉记者：“其他垃圾将被送到垃圾焚烧厂进行无害化处理，厨余垃圾将被运往厨余垃圾资源化利用厂，一个用来发电，一个用来制沼气。”

数据显示，目前北京市每天进入末端处理的其他垃圾量为1.53万吨，厨余垃圾量为4248吨。像这样的生活垃圾中转站有9座，转运能力达1.12万吨/日，确保每日的生活垃圾能被及时清运，不发生满冒堆积现象。

《2021年城市建设统计年鉴》显示，截至2021年底，全国城市共拥有环卫专用车辆设备约32.75万辆，全年全国城市生活垃圾清运量约2.49亿吨。

中午1点30分——

大转运车到达再生能源发电厂，焚烧发电的烟气排放指标远优于国家标准

如果将清洁站比作垃圾处理的起点，那么处理厂（场）则是终端，决定了垃圾的最终去处。

中午1点30分，跟着17米长的大转运车，记者到达北京市通州区再生能源发电厂。这个发电厂负责通州区所有其他垃圾的焚烧处理。

远观发电厂，整个厂区采用红、黄、蓝三原色，如同一个巨型魔方。走进厂区，无烟无尘，绿树成荫，鱼嬉浅塘，室内作业平台的地面亮得发光。“基于对排放水平的绝对信任，我们专门在烟筒边上设立了观光平台和咖啡厅。”发电厂总经理郝敬立说。

不仅如此，配备污水处理设施后，厂区还实现污水零排放。污水经过净化，既可以作为厂区景观绿化用水，也能作为工业用水回用。郝敬立介绍，近年来发电厂主动打开大门，邀请市民前来参观，不少市民参观后连连赞叹，对垃圾发电厂的抵触也逐步消除。

将时针拨回10年前，彼时各大城市备受“垃圾围城”困扰，尝试推广垃圾焚烧模式却处处受阻。老百姓担心焚烧过程会产生二噁英等有害物质，拒绝焚烧厂落地。

“发电厂有两道杀手锏，保障烟气排放指标远优于国家标准。”郝敬立说。

第一道，提高炉内温度，确保充分燃烧。郝敬立介绍，发电厂的燃烧炉炉内温度高达1000摄氏度，确保所有其他垃圾都能充分燃烧，从源头减少二噁英的产生。技术支撑下，垃圾焚烧后产生的二噁英浓度每立方米低于0.1纳克，达到欧盟标准。

第二道，设置多道工序，做好烟气过滤处理。在发电厂，垃圾燃烧过程中产生的烟气必须通过脱酸、脱硝、除尘处理，达标后才能排放。“我们的排放数据与生态环境部门实时联网，随时接受监督。”郝敬立说。

北京市城管委数据显示，今年1至9月，北京市生活垃圾处理量约为562.67万吨，其中焚烧设施处理量占七成，生化设施处理量占两成，填埋设施处理量占一成。可以说，焚烧已成为无害化处理生活垃圾的“主力军”。

通州区再生能源发电厂，一期工程总投资12.39亿元。收益从何而来？

据介绍，垃圾焚烧发电厂的收入主要由垃圾处理收入和发电收入构成。发电厂每年可焚烧垃圾75万吨，年发电量达2亿千瓦时。各地区的垃圾处理补贴费各不相同，一般为每吨80至100元。垃圾发电则执行全国统一的上网电价。

得益于较为稳定的现金流，垃圾焚烧行业吸引了越来越多的企业加入。以发电厂所属的绿色动力环保集团股份有限公司为例，该公司已在20个省区市建设了70多个固废处理项目，其中的广东惠州项目更是被评为国家3A级旅游景区。

住建部数据显示，“十三五”期间，全国城市生活垃圾焚烧处理能力占比从38%提升至58.9%，帮助生活垃圾无害化处理率从94.1%提升至99.7%。截至2021年底，全国城市共有1407座无害化处理厂（场），确保城市生活垃圾实现99.9%无害化处理。

下午5点20分——

封闭式货车将炉渣送往水泥厂，变成建材实现资源化利用

下午5点20分，装满焚烧飞灰的封闭式货车从厂区驶出，目的地——金隅集团水泥厂。发电厂与北京金隅集团建立了战略合作关系，所有焚烧飞灰均送往水泥厂的水泥窑进行二次燃烧，不仅消除二噁英，还能变成建材，实现资源化利用。

受访专家表示，实现无害化处理、资源化利用仍是城市垃圾处理的主攻方向。既要做加法，也要做减法，更好处理存量。

做加法，加大基础设施投资，提升处理能力。

总投资约344亿元，广东将建30个垃圾焚烧发电项目；新建3座、续建12座、扩建11座，安徽将加大垃圾焚烧发电厂投资……查询各省份的“十四五”规划，加大处理设施投资力度、提升处理能力是主流。

《“十四五”全国城市基础设施建设规划》提出，“十四五”期间，全国城市新增生活垃圾焚烧处理能力20万吨/日，生活垃圾资源化处理能力3000万吨/年，改造存量生活垃圾处理设施500个。城市生活垃圾资源化利用率从51.2%提升至60%左右。

北京的目标则更进一步。“截至目前，北京已建成焚烧、生化等生活垃圾处理设施32座，接下来还将大力推动焚烧、生化等资源化处理设施建设，到2025年实现原生生活垃圾‘零填埋’。”北京市城管委有关负责人说。

做减法，实施好垃圾分类，推动垃圾减量。

《“十四五”全国城市基础设施建设规划》提出，各地应积极落实垃圾分类，新增生活垃圾分类收运能力20万吨/日，力争到2025年底城市生活垃圾回收利用率超过35%。

清华大学环境学院教授刘建国介绍，实施垃圾分类，有利于提高生活垃圾资源化利用的水平和价值。例如，将厨余垃圾分出后，可进行堆肥、制沼等资源化利用；再比如，将可回收物分出，有利于提高可回收物再生利用水平。即使是在垃圾焚烧环节，把厨余垃圾、有害垃圾分出后，将显著减少焚烧过程中有害气体的产生量，提升烟气净化水平，提高发电效率。

为实施好垃圾分类，北京市已建成固定桶站6.35万个、分类驿站2095座、中转站138座。“截至目前，北京市家庭厨余垃圾分出率稳定在18%以上，可回收物回收量增长近1倍，助力北京市生活垃圾资源化利用率达78%，回收利用率达38%。”北京市城管委有关负责人说，实施垃圾分类后，北京市生活垃圾减量近30%。

目前，北京市正在实施非居民厨余垃圾计量收费管理，通过价格杠杆促减量，推动生活垃圾源头减量。数据显示，自2021年9月实施非居民厨余垃圾计量收费政策以来，4.39万家餐饮企业等管理责任人已完成排放登记，新版运输合同签约率达到98%。

随着各地区垃圾焚烧处理能力的提升，原生生活垃圾的“填埋”比例逐步下降，那么，原先的垃圾填埋场如何处理？如何确保不污染环境？

刘建国介绍，填埋场封场后，将进入封场维护期，一般持续时间为几年到几十年不等。这期间，要注意处理垃圾降解过程中缓慢释放的渗滤液、温室气体等物质，避免污染周围环境。对已进入稳定期的填埋场，可采用生态修复的方式进行二次开发利用，如改建为休闲公园、文化创意产业园等。此外，国内有部分城市正在试点重新开挖填埋场，进行焚烧处理。“值得注意的是，重新开挖填埋场一定要经过科学论证后再审慎决定，以免对周围环境造成二次污染。”刘建国说。

在北京，现有的大部分生活垃圾填埋场已进入封场维护阶段，不再接收生活垃圾。目前北京市已选取北神树填埋场、田各庄填埋场等填埋场为试点，按照“谁修复、谁受益”原则，开展生态修复工作。

“通过实行生活垃圾分类和资源化利用制度，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，将为建设美丽中国作出更大贡献。”刘建国说。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 18 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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