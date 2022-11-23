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浙江省仙居县创新发展医械小镇。

陈月明摄

近日，在安徽省马鞍山市，中国宝武马钢股份特钢公司除尘环保设施改造升级项目正加紧施工。

罗继胜摄（人民视觉）

十一月十三日，党员志愿者在内蒙古自治区呼伦贝尔农垦集团那吉屯农牧场田间收储秸秆包。

韩颖群摄（人民视觉）

九月三日，在二〇二二年中国国际服务贸易交易会上，观众参观太阳能车。

新华社记者 韩 旭摄

绿色生产加速推进，绿色消费方兴未艾，低碳节能蔚然成风，生态环保融入日常……近年来，人们牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，绿色越来越成为高质量发展的鲜明底色。

党的二十大报告提出，“我们要推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。”

看，在吉林抚松，秸秆禁烧、农药减量，农田土壤的碳汇功能得到更好发挥；在浙江仙居，淘汰落后产能、引进低碳产业，工业园区的耗能大大降低，产值却大幅提升；在青海兴海，清洁供暖的推广，让家家户户的室内温度上去了，环境也更洁净了……大自然是人类赖以生存发展的基本条件，尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，各地纷纷拿出实招。

吉林抚松

农药减量 “秸秆变肉”

初冬时节，记者走进吉林省白山市抚松县抽水乡永泉村。半山坡上，玉米秆长得高过了人，上面坠着饱满青翠的玉米棒。村民荆桂利大哥正在田里忙活，“咱这是山区，气温低，11月了，今年秋收才刚开始。”

“春耕农药量减少，秋收秸秆用处多。”48岁的荆大哥用“一少一多”，概括近些年他感受到的农业变化。

机械轰鸣，玉米秆被“吸”入农机，收割完玉米后，余下的秸秆随即被绞成灰白色的粉末，又撒回到田地。近几年，抚松县的农技人员经常到地里宣传秸秆还田，推广保护性耕种技术。“一到秋收，村里大喇叭总广播着‘不烧秸秆’，你一会儿可能都能听见。”听得多了，抱着试试看的心态，荆大哥开始尝试秸秆还田。“你别说，真挺好。以前烧秸秆，不单埋汰，还怕起火。现在不仅心里踏实了，地也比之前肥了。”

2021年以来，抚松县开展秸秆全域禁烧工作，推动秸秆综合利用和无害化处置，助力乡村振兴和黑土地保护。2021年，抚松全县粮食播种面积为22.61万亩，秸秆产量为8.99万吨，全县的秸秆利用主要以饲料化为主，肥料化、农民自用为辅。其中，饲料化利用、肥料化利用、其他能源化利用等用途合计近8.6万吨。

不同于平原地区，在永泉村，不少半坡田地不适用大型农机。需要人工收割的地块，剩下的秸秆该咋办？“只要愿意整，这秸秆，现在有人抢着收。”荆大哥介绍，每到秋天，不少养殖户主动到田间地头，联系回收秸秆。“咱不用操心，人家来打包运输，这叫‘秸秆变肉’。”

探索开拓秸秆利用的新途径，是秸秆禁烧的必由之路。2020年10月16日，《吉林省“秸秆变肉”工程实施方案》出台，鼓励将秸秆加工成为牲畜饲料，落实落地肉牛养殖场全株玉米青贮补贴、加工机械补贴等支持政策。

“现在，咱村的空气越来越好了，日子也越过越舒心。”套上手套，掰玉米、砍秸秆，荆大哥手上活干得利索，嘴里这样和记者感慨。

禁烧秸秆，用好秸秆，不仅能减少碳排放，助力打好蓝天保卫战，也能更好发挥农田土壤的碳汇功能。近年来，吉林省积极推进保护性耕作、秸秆还田、有机肥施用、人工种草等措施，提升农田有机质含量，进而增加温室气体吸收和二氧化碳固定的能力。2021年，吉林省实施黑土地保护性耕作面积达到2875万亩，居全国首位。

荆大哥告诉记者，等到了春天，在地里还能见到技术人员，帮忙查看秸秆肥地效果，再推荐适合的农药，提醒适当使用。“药钱省了一笔，产量却还多了。”

近年间，抚松县大力实施化肥农药“双减半”行动。截至2021年初，该县化肥农药施用量分别减少4891吨、125.8吨，均下降50%以上。抚松县是吉林省加速降碳的一个缩影。2022年，中央一号文件首次将“研发应用减碳增汇型农业技术”写入其中。作为农业大省，吉林省正逐步转变传统粗放生产方式，减少化肥农药用量，减少农业碳排放。在发展优质粮食产品的同时，吉林走出绿色低碳发展之路。

今年，荆大哥还多了份新工作，替村集体在林下养鸡。抚松县木材总积蓄量达8500万立方米，全县森林覆盖率高达85.76%。守住茂密树林，也从中寻求更多发展可能。“鸡不仅吃虫子，还能刨地松土、粪便肥林。四五斤重的一只鸡，能卖80多元钱呢。”

浙江仙居

“降碳革命” “绿色蝶变”

一座半拱形彩虹天桥跨越街道，将生态公园与文化走廊联在一起，早晨有老人们在这晨练，傍晚附近居民愿意到这遛弯，周末这里又成了亲子乐园……这道和谐的风景线，就位于浙江台州仙居经济开发区的医械小镇。

“小镇整治之后，这里生态好了、景色美了、生活更舒心了。”每天傍晚，白塔镇谷岩村村民郭肖敏都会和家人来此散步，“从来没想过，医化园区也能像花园一样美。”

“仙居”县如其名，是历史文化悠久、生态资源丰富的生态县。早年间为发展经济，县里设立了经济开发区。然而，开发区下辖的医化园区内地下水一度受到严重污染，登上了中央生态环境保护督察组的“问题清单”。

“前些年关于开发区企业的投诉是真不少。”台州市生态环境局仙居分局环境影响评价与综合规划管理科负责人张哲坦言，区内医化产业带来高产值的同时，还产生了废水、废气；铸造企业不仅产生煤渣、粉尘和噪声，而且始终甩不掉高污染、高耗能、低产值的“标签”，严重影响周边居民生活。

仙居土地资源非常紧缺，想要实现绿色低碳转型，着力点在哪？“开发区内可利用空间有限，盘活存量资源、淘汰落后产能成为有效手段之一。”仙居县经济开发区管理委员会副主任张一益说，“我们开始向低碳经济要效益，大力引进医疗器械、新能源等新兴产业。”

仙居医械小镇，就是这样在原有医化园区基础上应运而生。“医械小镇定位为绿色低碳园区，逐步关停现有的高耗能、高污染企业，引进了低碳医械企业，推动腾笼换鸟，目前已淘汰落后企业7家，引进医械企业51家。”张一益举例道，在此之前，小镇内某铸造类企业亩均税收4.4万元，但年能耗折合标准煤208.98吨，万元产值消耗标准煤0.201吨；经过招商引资，新引进的某医械企业亩均税收102.7万元，是铸造企业的23倍，但其万元产值消耗标准煤量仅为0.019吨，不到铸造企业的1/10。

通过发展使用绿电，完善绿色能源使用体系，园区清洁能源使用比例大幅提高。园区推进太阳能路灯、绿色充电桩建设，建设分布式屋顶光伏面积约4万平方米、二氧化碳每年减排量约2144吨。园区大力推动循环化改造，创建绿色低碳工厂2家，培育壮大绿色产业，引导企业开发绿色产品，构建低碳发展新格局。

仙居医械小镇多措并举，从高污染、低产能产业向绿色、低碳、高附加值的医械产业转变。如今，园区环境显著改善，经济高速增长。2022年1至9月，园区企业销售收入达16.6亿元，同比增长21.59%。

不仅如此，园区内的不少医化企业，也在这场“降碳革命”中实现了“绿色蝶变”。走进浙江仙居君业药业有限公司智能化工厂，在2名工作人员的远程操控下，物料转移投放、设备清洗等工作环节顺利完成。据了解，这些工作原本需要200名工人才能完成。

在公司副总经理王孟强看来，高耗能、高污染的传统医化企业要做大做强，必须进行绿色转型升级。得益于县里的好政策，企业已全面开启甾体药物全产业链改造提升，目前已新建完成污水处理系统、蓄热式焚烧废气处理系统以及其他降碳配套设施，有效实现了减排减碳和绿色转型。

“我们将继续探索多领域、多层级、多样化低碳零碳化发展模式，进一步聚焦重点领域、特色产业，走出一条生态优先、绿色发展新路，在高质量发展中展现仙居担当。”仙居县委常委杨含呈表示。

青海兴海

“清洁取暖” 生态示范

初冬的温泉乡已是天寒地冻，长水村党员活动室却是一片热闹，大家正在集体学习党的二十大精神。老党员才杰说：“以前，一到冬天，党员活动室用牛粪、树枝和煤炭取暖，烟熏火燎，空气污染严重，室内温度也不高，现在石墨烯地暖取代煤炉，温度上去了，屋内也干净了，开会、学习的条件好多了，真正体现了二十大报告中绿色低碳的要求。”

温泉乡位于青海省海南藏族自治州兴海县。兴海全县平均海拔4300米，年平均无霜期仅有38天，年平均气温2摄氏度，气候特点为四季不明、长冬无夏，一年取暖期长达10个月左右。和长水村党员活动室一样，全县大部分村党员活动室一年中有7到9个月时间需要在煤炉供暖状态下使用。开启清洁取暖方式，既有效降低碳排放，又改善工作和生活环境。

“‘清洁取暖’是一项民生工程，也是一项生态工程，极大地改善了工作生活条件，又有力促进了兴海县生态保护的长足发展。”温泉乡党委书记拉桑加说。据悉，截至目前，全县35个村级党员活动室用石墨烯发热供暖。

除了党员活动室，学校、医院供暖措施也发生了改变。

兴海县发展和改革局党组书记、局长王安伟介绍，海南藏族自治州第四民族高级中学清洁供暖改造面积达3.58万平方米，教室及宿舍温度明显得到提升，房间温度在20摄氏度以上，供暖效果较好。同时，县人民医院清洁供暖项目已投入运行，医生和患者反馈供暖持续稳定、舒适可靠。

王安伟说：“贯彻落实绿色降碳，全县正在开展温泉乡、龙藏乡、中铁乡、曲什安镇、河卡镇等供暖设施基础主体项目建设，建成后不但具有清洁供暖示范带动意义，还具有良好的经济效益、生态效益和社会效益。”

据兴海县发改部门估算，清洁供暖比燃煤供暖每年可节约供暖费用20%至30%，可节约标准煤4.273万吨，减少二氧化碳排放11.838万吨、碳粉尘3.23万吨、二氧化硫0.354万吨。“我们的清洁供暖项目顶住了供暖成本上涨的压力，保持供暖价格不变，最大化地让利于民、造福百姓，惠及7.6万群众，社会效益尤为突出。”王安伟说。

如何引领“节能降碳、绿色发展”理念？兴海县想方设法，持续加大对县集中供热站、河卡镇集中供热站等县域重点大气排污企业日常监管，建立了包括检测目标、类型、企业名称、检测项目、检测因子的“一厂一档”检测名录，招录1名专业技术人员，每季度至少开展1次以上的监督性监测工作，确保各排污企业达标排放，目前已拆除改造不达标燃煤小锅炉7家。

同时，兴海县开展污水处理厂尾水湿地深度净化工程和医疗废物存储冷库建设项目建设，对县城、河卡镇污水处理厂进行水源地水质监测，规范设置各类标示牌和隔离设施，减少水污染。建立健全土壤污染重点企业名录，严格控制有毒有害物质排放，主动报告排放情况，完善突发事件应急预案，防范土壤污染事件发生。

兴海县副县长桑杰介绍，下一步，兴海县将围绕打造生态文明高地，坚持“生态、有机、绿色”发展方向，积极创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。“我们将科学开发水电、光伏、风能等清洁能源，用实际行动推动党的二十大精神在兴海县落地生根、结出硕果。”

(责编：胡永秋、袁勃)

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