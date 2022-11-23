李鹏程

夜幕下的广州。

王美燕摄（人民视觉)

中国海外人才交流大会暨中国留学人员广州科技交流会（海交会）即将再度于广州举行。

作为中国海外留学人员交流的知名品牌，海交会从前身“中国留学人员广州科技交流会”（留交会）“进化”而来，在新时代更好满足国内人才需求，更好服务海外人才群体。

“窗”的召唤

创新之道，唯在得人。得人之要，必广其途以储之。当创新梦想含苞待放，很多留学人员经由海交会迈出逐梦第一步并获得资本助力——

周振是其中的典型代表。负笈海外之时，他就立志做出中国人自己的质谱仪器，填补国内在此领域的空白。通过海交会搭起的桥梁，他回国创办了禾信仪器，经过10多年艰苦努力，掌握了关键核心技术并使其在科创板成功上市。

当国外生物实验室高端耗材垄断国内市场数十年，袁建华通过留交会与广州结缘，他创办的广州洁特生物过滤股份有限公司通过自主研发的产品，实现了进口替代并出口多个发达国家。

当十几年前决定创业时，国内高性能植入医疗器械领域堪称“无人区”，袁玉宇和徐弢创办的广州迈普再生医学科技股份有限公司弥补了行业空白，公司如今已成为全球生物3D打印技术领域的知名企业……

城市竞争力来自创造力，而创造力的前提，是对人才的集聚力。海交会就是展现广州人才集聚力的“窗口”。

近年来，在教育部、欧美同学会（中国留学人员联谊会）、广州市人民政府等主办单位的共同努力下，海交会通过联络知名高校和科研机构、海外人才服务组织、华人科学家组织、留学生社团等，不断拓展面向海外的窗口。

为打造海交会品牌，主办方推出周到服务：为海外参会嘉宾提供接送机服务、免费食宿接待、对口考察安排等服务；为国内揽才的各城市代表团提供展示宣传、洽谈对接等服务。

海交会用行动写就“致广大而尽精微”——大，有引才容才的雅量；微，有爱才惜才的缜密。

从初见到知己，从新人到故交，海交会见证着一批又一批海归人才回国创业。麻省大学医学院教授张必良正是在第三届留交会上，坚定了回国创业的信念。如今，他带领团队获得了广州首个新冠信使RNA疫苗临床批件。在他看来，留交会像一列快车，想要回国创业的留学生可以很便捷地搭乘，大展身手。

从新加坡国立大学毕业的张智勇，同样经由留交会开启了回国之旅。目前他已加入中国工程院院士钟南山的团队，致力于推动再生医学技术创新。张智勇说：“海交会为大家打开了一扇了解祖国、熟悉广州的窗口。”

张必良回国后在广州创办了锐博生物科技有限公司。随后，他通过“以才引才，以才带才”政策，将2006年诺贝尔生理学或医学奖得主克雷格·梅洛引入企业，使其成为为数不多走入广州民企的世界级科学家。“扎根广州这么多年，我介绍了很多朋友过来，这里有较好的创业氛围。我对广州最大的感受就是吸引人才的政策非常务实。10多年来，也有其他城市向我抛过橄榄枝，但我还是决定留在广州。”张必良说。

现已是广州医科大学附属第三医院再生医学与3D打印技术转化研究中心主任的张智勇称，自己在“最美的年华遇见了最好的平台”。回想当初参加留交会的情景，他至今仍觉得兴奋。“当时，现场有一个非常大的标语，写着‘祖国欢迎你’。那一刻，我心里油然生起一股暖意。”张智勇说。回国后，他曾参与过的项目获得了2020年度国家科学技术进步奖一等奖，激励他继续追逐梦想。

珠江浪千叠，引才无止境。海交会正在成为海外老中青人才薪火相传、接续奋斗的重要平台——他们从海外学成归来，在这片创新热土上正书写着新的篇章。

“闯”的底气

出走半生，归来仍是少年。

在这里，有创业的指引——首届留交会后，作为倡议人之一的李大西博士在深圳筹划创立深圳留学生创业园，成功孵化了朗科、迅雷等一大批明星企业。

在这里，有归家的温暖——为海外高层次人才回归国内而打造的“创业—生活”一体化新型生态孵化模式园区“广州归谷科技园”诞生于第17届大会。

在这里，有金融的赋能——2018年至今，广州科技金融集团有限公司连续举办的科技金融服务周在海交会同期举行。该活动持续提供多元化投融资综合服务，切实解决项目落地痛点。

给足海外人才“闯”的底气，离不开海交会因时而变的开放精神。近年来，面对复杂多变的疫情形势，海交会探索实现线上人才招聘、3D展览、即时会议。突破时空限制、贯通线上线下、联动海内海外，海交会为群英荟萃开辟了更多渠道。

“我回到中国、回到广州工作，在诊治呼吸系统疾病这个岗位上，一干就是大半辈子。”2021年海交会上，钟南山的这番话打动了许多与会者。他在线上出席，向留学人才发出了为国效力、拼搏奉献的号召。

10年砥砺，“闯”劲不改。海交会正以识才的慧眼、爱才的诚意、聚才的热情，把各方优秀人才吸引过来、集聚起来，让海外人才来穗干事有舞台、发展有空间、事业能出彩。

“创”的风采

多士成大业，群贤济弘绩。

海交会很厚重。每年的峰会论坛上，海交会都围绕国家最新战略，邀请重磅大咖分享真知灼见。诺奖得主、知名院士、海归精英已成为海交会“标配”。

2022年海交会将围绕贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，探讨建立完善人才项目全生命周期服务体系。届时有怎样的思想火花，值得期待。

海交会很轻灵。这里聚焦尖端，将海外留学人才的前沿知识和最新成果，用实物、VR、模型等形式，生动地展现在国内有需求的厂商面前。供需双方共同推动“双链”融合。

厚重的底蕴，是海交会行稳致远的影响力之源；轻灵的风格，则因势利导引领产业转型升级。一“重”一“轻”，共同指向新发展理念和高质量发展。

作为创新全链条“人才支撑”的载体，海交会是广州乃至中国创新驱动发展的实践缩影。这场盛会之外的更广阔创新天地，将给无数海外才俊尽情挥洒才华的空间——“广深港”创新集群在全球创新指数排名连续3年居第二位，广东省区域创新综合能力连续5年居全国首位，十亿级、百亿级以上高新技术企业不断涌现……

作为中国南大门，广州自古通江达海，是闻名天下的千年商都。即将在此盛大启幕的海交会将继续聚揽天下英才，向世界讲好中国科创故事，助力粤港澳大湾区成为具有全球影响力的科创中心。

(责编：胡永秋、袁勃)

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