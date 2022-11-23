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百度：2022年第三季度实现营收325.4亿元 同比增长2%

2022年11月23日08:04 | 来源：环球网
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原标题：百度第三季度营收325亿元，净利润同比增长16%

　　11月22日，百度发布了截至2022年9月30日的第三季度未经审计的财务报告。第三季度，百度实现营收325.4亿元，同比增长2%；归属百度的净利润达到58.9亿元，同比增长16%，超市场预期。

　　得益于持续的降本增效举措，百度经营效率提升，盈利能力逐季修复。第三季度，百度核心经营利润实现自2021年第二季度以来的首次同比增长：核心经营利润同比增长14%至66.5亿元，核心经营利润率达26.3%。

　　具体业务中，百度智能云营收同比增长24%，推动百度核心非广告收入同比增长25%。在扩大运营规模的同时，百度智能云从低利润率项目中转移并推动解决方案标准化，实现经营利润环比、同比双提升。

　　在智能交通场景，截至第三季度末，以累计合同金额超过千万元人民币订单计算，百度ACE智能交通解决方案已经被63个城市采用，覆盖范围较一年前的24个城市持续提升。

　　百度在智能驾驶业务板块再次取得突破。一方面，百度Apollo汽车智能化解决方案近期累计定点及签约金额预计达到114亿元，证明了市场对其日益增长的需求。第三季度，百度与中国最大的汽车科技公司之一深化了合作关系，将在其一款流行车型上应用ANP（Apollo领航辅助驾驶）、AVP（自主泊车）和高精地图。

　　另一方面，百度自动驾驶出行服务平台萝卜快跑运营规模持续扩大。第三季度，萝卜快跑共提供47.4万次乘车服务，同比增长311%，环比增长65%。截至2022 年第三季度末，萝卜快跑向公众提供的乘车服务次数累计达到140万。

　　移动生态方面，百度依然保持了经营利润同比增长，产生强劲的现金流。9 月，百度App MAU达到6.34亿，同比增长5%。

　　其他业务方面，根据IDC、Strategy Analytics和Canalys的市场数据，小度在2022年第二季度中国智能音箱和智能屏的出货量中继续保持第一。

　　此外，百度财报显示，百度自2022年第三季度起耗资2.72亿美元回购股份；基于2020年开始的股份回购计划，百度累计回购额达32亿美元。

(责编：董童、李源)
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