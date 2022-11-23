记者 彭 妍

今年以来,银行理财市场经历了比较明显的波动。11月份以来，银行理财产品净值出现大面积下滑，甚至部分中低风险银行理财产品净值也出现了明显下降，引发市场机构和投资者的关注。面对市场的较大波动，热衷于购买理财的上市公司的热情呈现降温之势。

Wind数据显示，今年以来至11月22日，共有1052家上市公司认购理财产品（普通存款、结构性存款、银行理财、券商理财、信托、私募基金等）合计金额为9775.5亿元，规模相比去年同期降低18.85%。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，如今上市公司理财产品配置热度降温一方面是因为理财产品全面净值化后，净值会产生较大的波动，叠加今年权益市场震荡较大，理财收益率下滑，使得其吸引力减弱；另一方面，受疫情等不确定性影响，部分上市公司需要更多储备资金，以保障现金流稳定。

Wind数据显示，2022年三季度655家A股上市公司认购理财产品，规模为2613.52亿元，公司数量和认购规模环比二季度都有下滑。截至二季度末，A股共有748家上市公司购买了理财产品，合计规模约2863.2亿元。四季度以来A股共有434家上市公司认购理财产品，规模为1198.45亿元。

从具体分类看，理财产品包括结构性存款等存款类产品，也包括银行理财、券商理财、信托等资管类产品。从上市公司购买理财产品的偏好来看，结构性存款占比依然最高，年内认购规模为6284.98亿元，占比达64.29%；普通存款与定期存款的合计占比为14.67%，位列第二；银行理财产品占比为11.98%；上市公司购买证券公司理财、信托、基金的规模均出现大幅度下降，年内券商理财、信托、基金产品的合计占比为7.16%。

普益标准研究员王丽婷认为，上市公司配置理财产品或结构性存款主要是为了提高闲置资金的利用效率，但银行理财市场在净值化转型后出现了一定程度的波动，上市公司出于资金的安全性考虑，会出现减少购买银行理财的情况。相比之下，结构性存款期限较短，具有流动性优势，安全性相对较高，且收益率略高于普通存款，所以上市公司会增加结构性存款的配置。

近年来，A股上市公司对于理财产品的认购热情逐渐减退。在认购理财产品上市公司数量变化不大的情况下，上市公司持有理财产品个数和认购金额均呈下降趋势。

星图金融研究院副院长薛洪言对《证券日报》记者表示，今年以来，上市公司平均盈利能力下滑，可用于投资的闲钱变少；同时，随着理财产品的净值化转型，收益确定性下降，今年以来理财产品波动性更是大幅提升，也在一定程度上降低了上市公司的购买意愿。

记者注意到，部分投资者在沪深交易所互动平台上对相关上市公司购买的理财产品是否受影响等情况进行提问，截至记者发稿前，上述公司并未回复。

例如，有投资者在互动平台提问：个别上市公司使用闲置增发募集的资金购买银行理财产品而不是用在扩大生产与销售上，此举是否会影响公司生产经营。对此，有上市公司回应称公司严格按照募集资金管理规定要求，并结合市场环境、投资进度审慎使用募集资金；公司将部分闲置资金用于现金管理，有助于提高资金使用效率，同时获得一定的资金收益。

中国银行研究院博士后李晔林表示，当前，市场利率仍有下调空间，金融市场环境也在不断变化，企业投资者应关注宏观经济形势，树立与自身发展战略相适应的投资观念，理性调整自身的风险偏好和投资期限，在了解产品投资标的范围的基础上选择与自身需求匹配的理财产品。

(责编：申佳平、陈键)

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