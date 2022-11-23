45个抗癌药品和19个罕见病药品加入第三批“降税清单”
业内人士称有望推动药品降价
为鼓励制药产业发展，降低患者用药成本，2022年11月21日，财政部等部门联合发布《关于发布第三批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单的公告》（以下简称《公告》）。根据公告，自2022年12月1日起，对清单中的药品，国内环节可选择按3%简易办法计征增值税，进口环节减按3%征收增值税。
在上述“降税清单”中，不乏单支售价超百万元的CAR—T药品阿基仑赛、瑞基奥仑赛，也有PD-1药品派安普利单抗、BTK抑制剂奥布替尼等明星产品。
对此，巨丰投顾高级投资顾问李建杰向《证券日报》记者表示，上述降税针对的是罕见病、癌症等重大疑难病症，患者需要长期服药、药价负担偏高，将这类重大疑难病症相关药品纳入适用增值税，将有助于药品降价，减轻患者的医疗负担，未来适用范围有望进一步扩大，使更多患者受益。
“降税清单”持续扩容
自2018年以来，我国已先后公布了两批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单。
其中，第一批药品清单分别包括：2018年对外发布的《关于抗癌药品增值税政策的通知》，涉及103个制剂类药品和51个原料药。2019年对外发布的《关于罕见病药品增值税政策的通知》，涉及21个罕见病药品和4个原料药；2020年发布的《第二批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单》中，39个品种的抗癌药品制剂以及14个品种的罕见病药物制剂加入了“降税清单”。
据记者了解，在财政部等联合发布的《第三批适用增值税政策的抗癌药品和罕见病药品清单》（简称《清单》）中，45个抗癌药品、19个罕见病药品及7个原料药进入，且多为近两年获批的明星产品。
例如，复星凯特的阿基仑赛注射液为2021年6月23日国家药监局正式批准上市的国内首款CAR-T细胞疗法产品；药明巨诺的瑞基奥仑赛注射液为同年9月3日国内获批的第二款CAR-T细胞疗法产品；荣昌生物1类新药维迪西妥单抗于2021年6月获批上市，为我国首个自主研发的ADC药物。
“根据我国税收政策，进口药品的增值税税率为13%。”东方高圣财务总监杨秀仁向记者介绍，在成本、售价相同的情况下，享受增值税优惠，可提升企业的利润空间。
相关企业正在测试具体影响
针对财政部等发布的上述公告，《证券日报》记者联系了多家涉及上述《清单》药品的企业，对于这一消息，多家企业表示，具体影响还在测算中。
杨秀仁向《证券日报》记者表示，“药品降价取决于企业决策及药品的价格弹性。药品降价，要考虑销量提高是否能抵消毛利下降带来的影响，这需要精确测算。”
在上述《清单》中，备受关注的是“天价抗癌药”、每支售价超过百万元的CAR-T产品阿基仑赛、瑞基奥仑赛。根据国家医疗保障局11月16日公布的《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》，瑞基奥仑赛注射液进入新版医保目录申报名单。而去年，复星凯特的阿基仑赛注射液通过了初步形式审查，但最终没有进入正式谈判。此次上述两款CAR-T产品享受增值税优惠政策，是否会引发产品降价？
对此，药明巨诺在回复《证券日报》记者采访时表示，公司也留意到上述公告的发布，瑞基奥仑赛在抗癌药清单之列。企业内部的相关团队正在就此政策公告内容以及业务影响进行研究，目前暂无结论。
通过税收调控鼓励研发
目前，我国罕见病药品主要依赖于进口。记者注意到，罕见病用药富马酸二甲酯、氨吡啶、一氧化氮、丁苯那嗪、利司扑兰、维拉苷酶α等多款药物尚未有国产药品上市。
通过税收政策的调节，有望促进更多药品进入国内市场，并将助推国内创新药研发向这一领域聚集力量。
巨丰投顾高级投资顾问游晓刚向《证券日报》记者表示，名单中的药品及原料都有靶向药的特点，可以看出，靶向药是未来相关罕见病治疗的重要研究方向，也为企业创新指明了研究方向。
李建杰表示，“国家对罕见病药品给予增值税优惠 ，将提高相关企业的积极性和主动性 ，促进更多企业、更多相关药品的投入供应，有利于药品品类丰富、有利于市场价格降低，在保障企业利润的基础上促进药品放量 ，从而形成企业产销的良性循环，有利于企业和医疗产业长期健康发展 。”
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