国内首座超宽三维不对称转体桥成功转体
2022年11月23日08:44 | 来源：科技日报
小字号
22日凌晨2时18分，国内首座超宽三维不对称转体桥——上海漕宝路快速路新建工程连续钢箱梁T构转体桥，在跨越7股铁路线时实现精准对接，刷新了转体三维不对称、转体桥面最宽、跨高铁整幅转体最宽等多项转体桥世界纪录。
据中铁二十四局项目技术负责人曾春炜介绍，这座T构钢箱梁转体桥为超宽超高异形三维不对称结构，长190米，梁宽由40.5米渐变至99.3米，梁高达8.2米，桥面最大纵坡6.04%，桥梁两端最大高差达到12米多，重心偏离桥墩中心8.7米，两端长度、重量相差太大。常规转体方式难以实现，施工难度极高，目前国内外尚无施工先例。
桥体自东向西依次跨越机场联络线（在建）、沪昆高铁、沪昆铁路及改线沪昆铁路（在建）7股道铁路线。转体总重15800吨，采用整幅转体方案，与铁路线夹角79度。
为解决桥梁结构异形带来的三维不对称问题，建设团队与同济大学、武汉理工进行联合攻关，采用三维CAD重心复核技术、基于沙箱的应力差不平衡技术、顶力+位移传感器数据采集系统，实现了梁体的平衡配重。
桥梁转体施工同时跨越多条运营铁路，为确保转体安全，项目部采用应力监测超限实时预警系统、转体自动化实时姿态监测系统、防倾覆自动预警信息化系统，通过构建BIM信息化模型，实时动态指导转体施工，安全精确引导钢梁转体就位。
22日转体施工时，项目团队采用21根15.2毫米的钢绞线为主牵引索，匀顺地绕在转盘周圈上，通过一套两台同步自动连续牵引设备，以1.03度/分钟的速率缓缓转动；同时配备智能转体监测系统实时动态监测。最终桥体缓慢转动106.3度，精准对接铁路两侧桥墩，到达设计指定位置，误差范围控制在毫米级。
(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 迎峰度冬能源保供 看气象部门如何发力
- 11月，北方地区陆续进入采暖季，能源保供重点转为迎峰度冬。面对冬季容易出现的冷空气、大风、雨雪等天气，如何确保能源安全稳定供应？如何最大限度帮助企业节能减排、提效增益？气象部门用精细化服务交出答卷。…
- 一行两会一局：加大金融支持实体经济力度 促进国内国际双循环发展
- “我国货币政策对宏观经济的支持是比较有力的”“发展多层次、多支柱养老保险体系是改善社会领域供给的重要举措”“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”“中国外汇市场韧性不断增强，将保持稳健运行”…… 11月21日，在2022金融街论坛年会上，人民银行行长易纲、银保监会主席郭树清、证监会主席易会满、国家外汇管理局局长潘功胜分别围绕货币政策、社会领域补短板、资本市场、中国外汇市场等业内关注的问题发表演讲，释放了哪些信息？ 人民银行易纲：我国货币政策有力支持宏观经济 “受疫情、外部冲击等超预期因素影响，今年以来我国经济面临一些挑战和下行压力，稳健的货币政策及时加大了实施力度。”易纲表示，人民银行综合运用多种货币政策工具，降准0.25个百分点，引导贷款市场报价利率（LPR）下降，降低实体经济综合融资成本。…
相关新闻
- 评论
- 关注