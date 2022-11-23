记者矫阳

22日凌晨2时18分，国内首座超宽三维不对称转体桥——上海漕宝路快速路新建工程连续钢箱梁T构转体桥，在跨越7股铁路线时实现精准对接，刷新了转体三维不对称、转体桥面最宽、跨高铁整幅转体最宽等多项转体桥世界纪录。

据中铁二十四局项目技术负责人曾春炜介绍，这座T构钢箱梁转体桥为超宽超高异形三维不对称结构，长190米，梁宽由40.5米渐变至99.3米，梁高达8.2米，桥面最大纵坡6.04%，桥梁两端最大高差达到12米多，重心偏离桥墩中心8.7米，两端长度、重量相差太大。常规转体方式难以实现，施工难度极高，目前国内外尚无施工先例。

桥体自东向西依次跨越机场联络线（在建）、沪昆高铁、沪昆铁路及改线沪昆铁路（在建）7股道铁路线。转体总重15800吨，采用整幅转体方案，与铁路线夹角79度。

为解决桥梁结构异形带来的三维不对称问题，建设团队与同济大学、武汉理工进行联合攻关，采用三维CAD重心复核技术、基于沙箱的应力差不平衡技术、顶力+位移传感器数据采集系统，实现了梁体的平衡配重。

桥梁转体施工同时跨越多条运营铁路，为确保转体安全，项目部采用应力监测超限实时预警系统、转体自动化实时姿态监测系统、防倾覆自动预警信息化系统，通过构建BIM信息化模型，实时动态指导转体施工，安全精确引导钢梁转体就位。

22日转体施工时，项目团队采用21根15.2毫米的钢绞线为主牵引索，匀顺地绕在转盘周圈上，通过一套两台同步自动连续牵引设备，以1.03度/分钟的速率缓缓转动；同时配备智能转体监测系统实时动态监测。最终桥体缓慢转动106.3度，精准对接铁路两侧桥墩，到达设计指定位置，误差范围控制在毫米级。

(责编：申佳平、陈键)

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