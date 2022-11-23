记者 庞无忌

近期，中国房地产金融政策密集释放利好信号。

从个人住房贷款利率和首付比例连续下调，到2000亿元(人民币，下同)“保交楼”专项借款出台，再到扩大支持民企发债的“第二支箭”，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期……各项支持政策密集落地，几乎覆盖了房地产业供需全链条，包括可能出现风险的部分“薄弱点”。

未来房地产市场走向何方？受困房企如何脱困？记者梳理发现，这一系列金融“组合拳”释放三大信号：

其一，明确房地产业是实体经济的重要组成部分，对经济健康发展具有重要意义。

日前在2022金融街论坛年会上，中国证监会主席易会满在“坚持服务实体经济这个着力点”部分谈及房地产指出，当前要密切关注房地产行业面临的困难挑战，支持实施改善优质房企资产负债表计划，继续支持房地产企业合理债券融资需求等。

中国人民银行行长易纲也明确表示，房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。

专家普遍认为，房地产业是实体经济，但近些年存在过度金融化的趋势。不过，在“房住不炒”的定位下，房地产业正回归实体经济属性。中指研究院企业事业部研究负责人刘水认为，监管层将房地产视为实体经济，且肯定其对经济健康发展十分重要。对房地产业地位的再明确，将有利于统一思想认识，加大措施实施，尽快修复市场。

其二，金融机构将加大涉房企业融资支持。

近期，央行、银保监会出台“金融16条”，支持房地产市场平稳健康发展。其中涉及开发贷、信托贷款、并购贷、保交楼、房企纾困等方面共16条措施。此后，金融机构对房地产企业融资支持力度明显加大。

龙头房企碧桂园22日公告称，共14.63亿股股份已按每股2.68港元的价格成功配售予不少于六名专业、机构及或其他投资者，配售事项所得款项净额估计为38.72亿港元。万科21日晚间发布公告称，拟申请新增发行不超500亿元直接债务融资工具。此前，交易商协会已受理龙湖200亿元债券储架式发行，受理新城控股150亿元债券储架式注册发行。

刘水认为，去年下半年以来，房地产市场深度调整，一些民营房企发生债务违约，金融机构对民营房企避险情绪较重。而近期一系列政策支持下，金融机构支持房企发债融资政策效果开始显现，房企的融资环境正在明显改善。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉也指出，相关部门已释放明确信号，对于坚持主业、财务稳健、暂时出现困难的企业，要加大全渠道融资的支持。

其三，维护住房消费者合法权益，支持刚性、改善性住房需求。

今年以来，房贷利率和首付比例下调、“保交楼”等多项政策均是从需求端发力，稳定楼市预期。目前，多地房贷利率已降至历史低位。据贝壳研究院统计，截至11月18日，已有18城首套房贷主流利率降至“3字头”(低于4%)。

“保交楼”一直是今年稳楼市的重点工作之一。据了解，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，中国人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金。“保交楼”政策的深入有助于减轻购房者对期房烂尾的担忧，从而提振预期。

有专家提醒，一方面，政策传导至需求端还需要时间；另一方面，想让房地产市场彻底打破“收缩循环”，只靠金融单方面发力是不够的。房地产业链条长，购房者、地方政府、房地产企业等利益各方相互影响、相互交织，需要形成合力。

未来，中国房地产市场长期发展仍有动力。克而瑞研究中心指出，新型城镇化将是房地产行业最大的制度红利，19大城市群、6大都市圈将是房地产市场的核心载体。房地产行业不乏结构性机会。

(责编：申佳平、陈键)

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