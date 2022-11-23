走进位于河南省虞城县的商丘电商物流产业园，只见进进出出的快递货车络绎不绝，消杀、隔离等各项防疫措施均不落下。在园区的韵达商丘分拨中心，智能化分拣线上一件件快递坐上“电梯”，被送至各个出货口，“乘”上前往全国各地的货车。

近年来，虞城县根据区域目前物流行业现状，结合自身情况规划部署，逐步建成布局科学、技术先进、智慧高效、绿色安全的现代物流体系，加快推进“流量”变“留量”，达到产业“流量”聚集。

虞城县借助豫鲁苏皖四省结合部、是全国区域级流通节点、全国重点交通枢纽城市、中原经济区“东部门户”、河南省重要物资集散地和商贸中心、河南省区域性物流中心城市等区位、政策优势，立足钢卷尺产销量已占到全国的85%份额、出口占到全国60%的五金工量具生产基地和装备制造产业、食品产业双百亿元的产业规模，虞城县规划建设了总投资30亿元、占地1200亩的电商产业物流园。

“第一期占地705亩，目前已建成四栋快递分拣中心高标准化物流仓储。产业园区的二期工程计划建设6栋快递分拣中心高标准化物流仓储，快速高效的平台建设，吸引了中通、圆通等物流企业前来洽谈合作。”电商物流产业园经理李志说。

虞城县结合省、市高质量发展总体部署，通过科学论证，采取政府主导和公司化、市场化运作的新模式，即由国有公司控股，吸引民营公司和社会资本入股，组建混合所有制平台公司，出资建设标准厂房、公共仓储、冷链物流、污水处理、供热供气、生活配套等硬件设施，通过集约共享，最大程度地减少企业的重复建设，减少企业前期投资成本，打造物流产业集群发展、资源集约利用的投资新高地。同时，根据进驻企业需要，平台公司还可以代购生产设备，实现让物流企业拎包入驻，轻资产投运。

“我们公司的产品基本都是电商销售，现在物流企业直接上门取货，大大缩短了运输时间，节约了运输成本。电商产业园就设在家门口，真是帮了我们企业的大忙”。河南能臣家居有限公司负责人王秋丽介绍说。

随着配套设施陆续建设投入使用，产业园将发挥其核心功能，进而带动虞城装配制造产业园、食品产业园等园区的发展。

虞城县将以互联网、物联网、云计算、大数据等先进信息技术为支撑，引导大型流通企业向供应链集成服务商转型，构建采购、分销、仓储、配送、金融于一体的供应链协同服务平台，为区域经济发展注入新动能，助力商丘国家物流枢纽建设。（王支援 吕万里）

(责编：曹淼、李源)

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