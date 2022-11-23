人民网北京11月23日电 （记者申佳平）“中国市场对于全球企业来说变得越来越重要。”近日，在中投公司承办的“2022金融街论坛年会”平行论坛上，多位来自金融投资机构的与会嘉宾表示，尽管当前全球经济不确定性加剧，外资仍持续看好中国市场机遇，正加码布局绿色低碳、医疗健康等高新技术行业，并表示随着我国境内外资本市场互联互通持续深化，跨境投融资渠道逐步拓宽，全球金融资源将更高效地服务我国经济实现高质量发展。

看好中国市场增长潜力 外资加码布局新兴产业

“2021年，我国外商直接投资较2012年增长近50%，尤其是高新技术服务领域外商直接投资增长较快，实现了规模和质量双提升。”国家外汇管理局副局长陆磊在主题演讲时透露，在与多家主体的沟通中，部分主要机构明确提到对中国投资机会的关注，他们认为中国经济实力的不断增强将可能推动重塑全球消费市场和增长动力。

数据显示，2021年全国实际使用外资金额11493.6亿元，引资规模再创历史新高。今年前10个月，全国实际使用外资金额10898.6亿元，按可比口径同比增长14.4%。高技术产业实际使用外资增长31.7%。

中投公司董事长兼首席执行官彭纯表示，“发展和合作是破解全球性问题的‘钥匙’。”他指出，中国正在积极构建的新发展格局是开放的国内国际双循环，将以超大规模国内市场和完整产业配套体系促进国际市场循环，不断为提高全球供应链产业链韧性提供更大支持，以中国新发展为世界提供新机遇。

中国银行行长刘金指出，近年来，全球产业链进入重构变革期，呈现区域化发展特征。脆弱性国家面临产业链被动转移风险，推动直接投资流向经济增速快的区域。全球流向美国、中国以及亚洲其他新兴市场的外商直接投资占比明显增加，助推区域内构建跨国产业分工体系，展现出新的产业集聚效应。

陆磊透露，从持仓情况来看，主要机构投资者普遍青睐高新技术行业。从对未来趋势的研判看，ESG（环境、社会和公司治理）战略赋能全球投资长期格局，以此推动，数字化智能化、能源转型、医疗等势必成为重点领域。同时，环境与社会责任日益成为全球金融市场的行为准则，也是跨境投资的前置条件。而“价值”正在从单纯的商业性向社会性、人文关怀演化。

“中国市场对于全球企业来说变得越来越重要。”汇丰控股有限公司集团主席杜嘉琪表示，希望和中国一道帮助更多有发展潜力的企业从本土走向中国市场，聚焦医疗保健、环境技术等多个新兴产业领域，助力优秀企业在中国进一步拓展业务，并有效支持中国经济的持续增长。

看好营商环境持续改善 外资创新赋能实体经济

十年来，我国金融市场全面深化改革，双向开放步稳蹄疾。随着近年来，我国稳外资政策力度进一步加码，营商环境不断优化，外商投资中国市场更添信心。

近日，《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》正式发布，将自2023年1月1日起施行。国家发改委、商务部等六部门联合印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，提出进一步加大制造业引资力度，着力解决外商投资企业面临的突出问题。

根据中国国际贸易促进委员会发布的《2022年第三季度中国外资营商环境调研报告》显示，外资企业持续看好中国市场，对中国营商环境和宏观经济政策总体评价良好。

欧瑞泽基金集团首席执行官维吉妮·摩根表示，看好能让欧洲和中国实现共赢的医疗保健、软件等关键产业领域。她透露，通过和中国机构建立全流程、全面化的合作伙伴关系，该集团参与投资的四家公司目前在中国市场都已取得快速突破。

“比如我们投资了一个覆盖中国西南地区的培训中心，能为中国培训数千名年轻的眼科医生，还有一项合作将支持中国电动汽车走向欧洲市场。”维吉妮·摩根说。

“今年以来，全球流动性加快收紧，跨境资金投资意愿明显降低，配置低风险资产趋势愈发明显。”刘金表示，当前追求安全稳定的投资回报已经成为投资者的重要考量，将为全球资产配置业务带来新的机遇。

他认为，在这种情况下，金融机构必须把发展经济的着力点放在实体经济上，以资本为纽带，提高全球金融资源配置的效率，推动投资创新，促进实体经济高质量发展。

看好绿色发展产业变革 外资积极参与低碳转型

展望未来，多位与会嘉宾表示，中国正在掀起的绿色浪潮为更多海外投资者创造了全新的发展机遇，金融将作为强力纽带，进一步凝聚可持续投资理念，赋能全球绿色发展。

高盛集团亚太区（除日本外）总裁施南德表示，作为世界第二大经济体，中国在全球经济中的重要性日益提升。面对全球共同面临的气候变化问题，中国也将扮演更加重要的角色。高盛将加强绿色金融合作，推动全球向低碳经济转型。

法国于达克公司（UTAC）全球首席执行官Laurent Benoit表示，伴随中国提出“双碳”目标，新能源汽车、节能环保等产业市场潜力将持续释放，希望在资金和技术研发上与中国加强合作，共同推动汽车产业变革发展。

彭纯指出，当前，绿色转型和可持续发展已成为国际社会的广泛共识，全球正迎来一场以绿色低碳为特征的产业和技术变革，并成为全球经济增长的“新引擎”。

他透露，中投公司建立了ESG和气候改善组合，积极捕捉绿色低碳、能源转型等主题投资机会。同时将与国际同业机构探索搭建绿色伙伴联盟，自觉降低资源消耗和废弃物排放，多措并举推动碳减排，推动构建更加宜居的生态环境。

(责编：申佳平、高雷)

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