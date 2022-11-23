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多地出台网约车管理新规 将聚合平台参考电子商务平台监管

2022年11月23日10:09 | 来源：法治日报--法治网
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原标题：多地出台网约车管理新规将聚合平台参考电子商务平台监管

随着互联网经济的发展，网约车运营模式也在发生变化。2017年，高德地图推出网约车聚合模式，随后百度地图、美团等也陆续上线了网约车聚合服务，今年，华为、腾讯也先后入局。聚合平台被称为“平台的平台”，为其他网约车平台企业提供流量，推动了网约车平台的多元、快速发展。

近日，中国城市公共交通协会网约车分会组织召开了主题为“后疫情时代聚合出行对网约车行业发展的影响”的网络线上沙龙直播活动。多位来自行业企业、行业协会、学术界的专家和司机代表，共同探讨后疫情时代网约车聚合平台的价值和发展趋势。

参与本次沙龙的有东南大学交通法治与发展研究中心执行主任、中国城市公共交通协会网约车分会会长顾大松，中国城市公共交通协会网约车分会秘书长殷浩，华南理工大学副教授张全，以及及时用车创始人兼CEO侯刚，优e出行创始人兼CEO杨永宏，优步中国、首汽约车、享道出行前高管周畅等专家和行业从业者。

与会者均在发言中提到，聚合平台的出现，推动了市场结构完善，帮助了更多的网约车平台获得发展空间。

东南大学交通法治与发展研究中心执行主任、中国城市公共交通协会网约车分会会长顾大松表示，网约车聚合平台的出现，促进了网约车市场的竞争，推动了网约车市场结构的完善，为中小平台与网约车租赁公司提供了更多选择。

华南理工大学副教授张全博士表示，以高德、百度、美团为代表的聚合出行，有利于市场竞争。网约车公司通过聚合平台，获得了发展机会。

优e出行创始人兼CEO杨永宏介绍，中小企业不解决低成本获客的问题就没办法开展网约车业务。2019年12月25日，优e出行正式接入高德聚合平台，在延安开城。优e出行改变了原来重营销、轻运营的经营模式，将工作中心完全聚焦到司机和车辆的运营上来。

杨永宏称，“锄禾日当午，汗滴禾下土”的前提是有田可耕、有地可种，可以说没有聚合模式，中小网约车平台发展就是无源之水、无本之木。网约车聚合模式推动了网约车市场格局的改变，让中小网约车平台有机会参与网约车市场竞争。

杨永宏还称，希望聚合平台能不忘初心，一如既往地支持中小平台的发展，提供一个公平的市场环境，坚定不移的做聚合，避免既当裁判员又当运动员现象。

中国城市公共交通协会网约车分会执行副会长邹强介绍，聚合平台很好地解决了需求溢出和运力不足的问题，在打通供需的信息孤岛、解决行业棘手问题等方面，具有积极价值，建议监管部门从正面去积极制定聚合的管理办法。

东南大学交通法治与发展研究中心执行主任、中国城市公共交通协会网约车分会会长顾大松表示，目前，多地方将聚合平台参考电子商务平台予以监管，提供了有益的监管经验，值得各地参考。

如《成都市网络预约出租汽车管理实施细则》第二条，将网约车聚合平台界定为“第三方信息服务平台”，同时第十三条规定：“网约车平台公司接入第三方信息服务平台从事运营服务的，仍承担承运人责任。

《济南市客运出租汽车管理条例》第二十四条，将聚合平台界定为“为网约车经营者与乘客提供信息中介、交易撮合服务的第三方”，聚合平台承担对接入的网约车平台进行审核，未取得经营许可的不得接入。

中国城市公共交通协会正在制定的《网络预约出租汽车信息聚合平台运营服务规范》也将聚合平台定性为“电子商务平台”，重点在安全运营保障、相关方安全建设、线上服务能力、投诉和纠纷处理、资金安全与损失赔偿等方面提出行业自律规范。该规范提供了很好的行业第三方参与治理及监管参考依据，有利于聚合平台高质量发展。

中国城市公共交通协会网约车分会秘书长殷浩指出，2023年，中国网约出行产业或将在后疫情时代，通过聚合平台的加持，会有更多地创新能力，以地方平台为特色的个性化、专业化、精细化的服务或将成为行业趋势。

(责编：曹淼、李源)
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