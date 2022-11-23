央视网消息：2022年中国航天大会正在海口举行，记者从大会上获悉，我国用于载人登月的新一代载人火箭将于2030年前完成研制，重型运载火箭研制也已取得阶段性成果。

据介绍，新一代载人火箭的箭体直径与长征五号运载火箭相当，通过将已经成熟的火箭技术进行综合运用，将满足我国载人登月的任务需求。

中国工程院院士 航天科技集团一院长征系列运载火箭总师顾问 龙乐豪：相当于三个长征五号的芯一级，把它捆绑起来，每一个芯级是三个组合体并联的，每一个组合体上有7台发动机，每一台发动机推力将近120吨左右，就这么一个庞然大物。当然还有二级，这样就把三个中国人分两次发射，近地轨道的运载能力可以达到大概70吨左右，地月转移轨道的能力，就是地球到月球的转移轨道的运载能力大约是27吨，这样可能分两次发射，将（实现）三个中国人在2030年以前登上月球。

同时，龙乐豪院士介绍，我国重型运载火箭也正在研制中，它箭体直径达到10.6米，高度110米左右，低轨道的运载能力可以达到150吨以上，地月转移轨道的能力达到50吨以上，这将是未来运载能力最强的火箭。

中国工程院院士 航天科技集团一院长征系列运载火箭总师顾问 龙乐豪：这样一个火箭超过了历史上所有的火箭的运载能力，将来除了实现我们更遥远的，比如说载人火星探测，还有建立月球基地，甚至于将来直接民用，就让它建造空间太阳能电站来运输，现在进展都还不错，具体这个模样都做出来了、生产出来了，一二三级的发动机都已经相应地做过了全系统的短程的热试车考核，也就是说具体方案都已经定了，8年到10年进入首次飞行试验是完全可能的。

(责编：王静、赵欣悦)

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