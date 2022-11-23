人民网北京11月23日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部、市场监管总局、中央网信办等18部门近日印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》（以下简称《行动方案》），其中提出“ 提高移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端等数字产品智能化水平和消费体验”。

《行动方案》同时要求，建立实施数据安全管理认证制度，提升企业数据安全和个人信息保护能力。提高5G网络、数据中心、物联网等新型基础设施建设质量要求，强化IPv6在物联网产品和系统的部署应用。构建云基准测评体系和云服务能力评估体系，提升云计算产品质量和服务能力。

此外，推动利用人工智能、大数据、区块链、云计算、5G等技术对传统产业进行全链条改造，鼓励企业发展个性化定制、网络化协同、共享化生产等新模式。实施新产业标准化领航工程，围绕新材料、生物技术、医疗器械、数字技术等前沿领域开展标准研究和验证。加强系统融合、时间同步、仿真计量测试技术研究，提升智能网联汽车的环境感知、决策和安全性能。

(责编：申佳平、高雷)

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