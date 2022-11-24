人民网北京11月24日电 （记者王仁宏）近日，生态环境部通报10月和1—10月全国环境空气质量状况，同时公布了10月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。

通报显示，10月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为91.8%，同比下降1.9个百分点；PM2.5平均浓度为27微克/立方米，同比上升3.8%。1—10月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为86.3%，同比下降1.3个百分点；PM2.5平均浓度为27微克/立方米，同比下降3.6%。

从重点区域看，10月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为85.7%，同比上升6.9个百分点；北京市优良天数比例为77.4%，同比下降16.1个百分点；长三角地区41个城市平均优良天数比例为94.8%，同比上升2.2个百分点；汾渭平原11个城市平均优良天数比例为84.4%，同比下降9.1个百分点。

1—10月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为66.0%，同比上升0.1个百分点；北京市优良天数比例为77.0%，同比下降0.3个百分点；长三角地区41个城市平均优良天数比例为82.0%，同比下降4.7个百分点；汾渭平原11个城市平均优良天数比例为66.6%，同比下降4.0个百分点。

根据名单，今年10月，在168个重点城市中，拉萨、舟山和福州市等城市空气质量相对较好；太原、咸阳和新乡市等城市空气质量相对较差。

2022年10月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单 来源：生态环境部

1—10月，168个重点城市中，拉萨、海口和舟山市等城市空气质量相对较好；渭南、荆州和驻马店市等城市空气质量相对较差。

2022年1—10月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单 来源：生态环境部

(责编：王仁宏、高雷)

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