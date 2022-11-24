人民网北京11月24日电 （黄盛）国务院22日召开常务会议指出，要加大金融支持实体经济力度。引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，继续做好交通物流金融服务，加大对民营企业发债的支持力度，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。

多位业内人士认为，“适时运用降准等货币政策工具”表明了具有前瞻性的货币政策需要发力稳增长，稳定市场预期，增强市场主体信心，改善和扩大总需求，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间创造积极条件。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，此次国常会提及降准，释放了宏观政策向稳增长方向加力的信号，有助于提振市场信心，对冲近期疫情升温对经济运行的扰动，助力今年底、明年初稳增长保就业。同时，当前国内物价形势温和，加之监管层汇市调控工具丰富，人民币有能力保持较强韧性，这意味着国内货币政策有条件“以我为主”。

“本次降准的主要是保持流动性合理充裕，因此实施定向降准的可能性不大。另外，当前银行体系流动性压力可控，我们预计部分降准资金将被用来置换到期MLF。这样可以优化银行流动性结构。”王青说。

英大证券研究所所长郑后成表示，此次国常会提出降准的原因有二：一是从宏观经济走势看，未来一个季度我国宏观经济压力犹存；二是从通胀走势看，未来一个季度通胀的下行压力大于上行压力。

日前，中国人民银在2022年金融街论坛上也提及相关话题表示，2018年以来人民银行累计实施了降准13次，平均法定存款准备金率从15%降到了大约8%，共释放了长期流动性约10.8万亿元，人民银行资产负债表规模基本稳定在38万亿元到40万亿元之间。我国广义货币M2余额从2017年末的近170万亿元增加到现在的260多万亿元，货币政策对实体经济支持力度是比较稳固的。

有市场人士表示，人民银行发布的三季度央行货币政策执行报告明确，要加大稳健货币政策实施力度。在稳增长目标下，货币政策将会继续为实体经济的恢复发展提供相对充足的流动性支持。

(责编：乔业琼、高雷)

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