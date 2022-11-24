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市场监管总局（标准委）发布一批国家标准 涉食品、跨境电商等领域

2022年11月24日16:19 | 来源：人民网
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人民网北京11月24日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，市场监管总局（标准委）24日发布一批国家标准。主要涉及食品、消费品、安全生产、跨境电商等领域。

在食品领域，《食品容器用涂覆镀锡或镀铬薄钢板质量通则》标准， 规定了涂覆镀锡或镀铬薄钢板质量技术指标、检验方法和评价要求。《食品金属容器内壁涂覆层抗酸性、抗硫性、抗盐性的测定》等2项标准解决了相关测定方法标准缺失、多个产品标准中对应测定方法不统一的问题。

在消费品领域，《钟表 潜水表》《表壳体及其附件 气相沉积镀层》两项标准内容与国际标准保持一致，有利于推动我国钟表产品的质量水平与国际接轨，提高我国钟表产品在国际市场的竞争力。

在安全生产领域，《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》标准，确定了作业人员四肢触及机械危险区的最小安全距离。《机械安全 双手操纵装置 设计和选择原则》标准，给出了双手操纵装置这一重要防护装置，在机械产品中的选择原则和安全要求。该两项标准，将为各领域机械产品开展安全防护装置设计、制造、布置等提供重要依据，从整体提高机械产品安全保障性能，防止因意外操作、误操作产生的安全事故，极大提升企业安全生产水平。

在跨境电商领域，《中小微企业跨境电商综合服务管理规范》《跨境电子商务交易服务质量评价》等四项标准，规定了跨境电商综合服务、智能手机和陶瓷产品信息多语种描述、交易服务质量评价等方面的要求，有益于强化对中小微企业跨境电商综合服务的支持，解决跨境电商产品信息描述存在鸿沟等问题。

同时，新制定的《动物射频识别 第1部分：射频识别标签与GB/T 20563和GB/T 22334的一致性评估》标准，旨在解决动物养殖中使用的“身份证”信息采集与共享问题，有助于统一规范我国射频识别标签生产，缩小与国外先进技术的差距，全面推动射频识别标签在智慧养殖和管理、动物类食品安全等方面的应用。

市场监管总局总局标准技术司副司长魏宏表示，下一步，市场监管总局（标准委）将认真贯彻落实党的二十大精神，围绕经济社会发展和民生保障，加强重点领域国家标准供给，加快构建推动高质量发展的标准体系，助力经济社会实现高质量发展，满足人民对美好生活的向往。

(责编：杨曦、高雷)
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