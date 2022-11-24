人民网北京11月24日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，今日，随着华能睿渥继电保护系统在小湾水电站正式投运，我国水电机组核心控制系统首次实现100%全国产化，标志着我国大型水电站拥有了完全自主可控的“国产大脑”。

据介绍，水电机组核心控制系统被视为水电站的“大脑”，包括计算机监控系统、调速器、励磁系统和继电保护设备四大系统，是确保机组及电网稳定的重要基础。

全国产化水电机组四大核心控制系统在小湾水电站3号机组投运。受访者供图

长期以来，水电核心控制系统关键部件依赖进口。为此，中国华能旗下华能澜沧江公司联合西安热工院、南瑞集团、中国电子等单位组建研发团队，对水电核心控制系统的软硬件开展大量适配、比选和研发工作，攻克了关键软硬件存在的“卡脖子”技术难题，实现了软硬件100%国产化，完成重大技术创新34项，17项关键技术填补了国内空白。

据介绍，华能睿渥水电计算机监控系统，华能睿渥调速器、励磁系统，已先后于2021年8月、2022年10月在华能小湾水电站和华能糯扎渡水电站首次投运，加上此次投运的华能睿渥水电继电保护系统，标志着我国高水头、大容量水力发电领域核心控制系统实现自主可控，进一步提升了我国电力基础设施运行水平和本质安全。

经第三方权威机构鉴证，该电机组核心控制系统的性能指标达到行业标准要求，硬件板卡精度、抗干扰能力与运行环境适应性等多项指标超国外同类产品，对保障电力基础设施网络安全，保障国家能源安全具有重要意义。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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