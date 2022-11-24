人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

我国水电机组核心控制系统首次实现全国产化

2022年11月24日16:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月24日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，今日，随着华能睿渥继电保护系统在小湾水电站正式投运，我国水电机组核心控制系统首次实现100%全国产化，标志着我国大型水电站拥有了完全自主可控的“国产大脑”。

据介绍，水电机组核心控制系统被视为水电站的“大脑”，包括计算机监控系统、调速器、励磁系统和继电保护设备四大系统，是确保机组及电网稳定的重要基础。

全国产化水电机组四大核心控制系统在小湾水电站3号机组投运。受访者供图

长期以来，水电核心控制系统关键部件依赖进口。为此，中国华能旗下华能澜沧江公司联合西安热工院、南瑞集团、中国电子等单位组建研发团队，对水电核心控制系统的软硬件开展大量适配、比选和研发工作，攻克了关键软硬件存在的“卡脖子”技术难题，实现了软硬件100%国产化，完成重大技术创新34项，17项关键技术填补了国内空白。

据介绍，华能睿渥水电计算机监控系统，华能睿渥调速器、励磁系统，已先后于2021年8月、2022年10月在华能小湾水电站和华能糯扎渡水电站首次投运，加上此次投运的华能睿渥水电继电保护系统，标志着我国高水头、大容量水力发电领域核心控制系统实现自主可控，进一步提升了我国电力基础设施运行水平和本质安全。

经第三方权威机构鉴证，该电机组核心控制系统的性能指标达到行业标准要求，硬件板卡精度、抗干扰能力与运行环境适应性等多项指标超国外同类产品，对保障电力基础设施网络安全，保障国家能源安全具有重要意义。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国水电机组核心控制系统首次实现全国产化
　　人民网北京11月24日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，今日，随着华能睿渥继电保护系统在小湾水电站正式投运，我国水电机组核心控制系统首次实现100%全国产化，标志着我国大型水电站拥有了完全自主可控的“国产大脑”。 据介绍，水电机组核心控制系统被视为水电站的“大脑”，包括计算机监控系统、调速器、励磁系统和继电保护设备四大系统，是确保机组及电网稳定的重要基础。…
我国四川盆地再添超千亿立方米页岩气田
　　人民网北京11月24日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，今日，由中国石化勘探分公司和西南石油局提交的綦江页岩气田首期探明地质储量1459.68亿立方米通过自然资源部专家组审定，我国又一个超千亿立方米的大型整装页岩气田诞生。 2017年8月，綦江页岩气田丁页4井试获日产页岩气20.5万立方米。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部