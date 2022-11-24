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我国四川盆地再添超千亿立方米页岩气田

2022年11月24日16:14 | 来源：人民网
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人民网北京11月24日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，今日，由中国石化勘探分公司和西南石油局提交的綦江页岩气田首期探明地质储量1459.68亿立方米通过自然资源部专家组审定，我国又一个超千亿立方米的大型整装页岩气田诞生。

2017年8月，綦江页岩气田丁页4井试获日产页岩气20.5万立方米。受访者供图

据介绍，綦江页岩气田位于重庆市綦江区和贵州省习水县境内，处于四川盆地川东南盆缘复杂构造区，受强烈构造运动改造，具有地表和地下“双复杂”的特征。

该气田是我国盆缘复杂构造区发现的首个中深层—深层页岩气大气田。通常而言，埋深超过3500米的页岩气，被定义为深层页岩气，綦江页岩气田的页岩层埋深从1900米跨度到4500米，主体部分埋深大于3500米。深层页岩气上覆地层复杂，存在着页岩埋深大、地应力多变等多项世界级难题，对技术要求高，勘探开发难度大。

綦江页岩气田丁页7井大型压裂施工现场。受访者供图

据介绍，针对复杂构造区页岩气层埋深跨度大、“甜点”（油气相对富集的高产区带）预测难度大的问题，攻关团队采集了覆盖面积3662平方千米的深层页岩气高精度三维地震资料，收集川南地区已钻探页岩气井的钻井资料，创新形成了深层页岩气地震预测技术方法，相当于给地层做CT扫描，实现了深层页岩气“甜点”预测技术从无到有、从有到精的“跨越”。针对前期探井测试产量低、不稳定的问题，攻关团队创新形成深层页岩立体缝网压裂技术，初步打通了深层页岩的“七经八脉”，页岩气沿着这些立体通道源源不断流出，提产效果显著。

綦江页岩气田丁页4井大型压裂施工现场。受访者供图

截至目前，在深层页岩气领域，中国石化在四川盆地矿权区内拥有深层页岩气资源量6.3万亿立方米，是页岩气未来增储上产的重要领域。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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