人民网北京11月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-10月份，我国软件业务收入84214亿元，同比增长10.0%，增速较前三季度提高0.2个百分点。软件业利润总额10047亿元，同比增长4.5%，增速较前三季度提高1.8个百分点。

软件业务收入增长情况。图片来源：工业和信息化部官网

分区域看，1-10月份，东部地区完成软件业务收入69464亿元，同比增长9.4%，增速较前三季度提高0.2个百分点；中部地区完成软件业务收入4045亿元，同比增长14.7%，高出全行业整体水平4.7个百分点；西部地区完成软件业务收入8831亿元，同比增长13.0%，高出全行业整体水平3个百分点；东北地区完成软件业务收入1874亿元，同比增长8.5%，增速较前三季度回落0.2个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为82.5%、4.8%、10.5%和2.2%。

1-10月份，软件业务收入居前5名的省份中，北京市、广东省、江苏省、山东省、上海市软件收入分别为17574亿元、14319亿元、10541亿元、8433亿元和7162亿元，分别增长8.5%、10.3%、7.0%、17.9%和10.4%，五省（市）合计软件业务收入58029亿元，占全国比重为68.9%，占比较去年同期提高0.1个百分点。

(责编：申佳平、高雷)

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