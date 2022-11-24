人民网北京11月24日电 （记者杜燕飞）为维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展，人民银行、银保监会23日发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（以下简称《通知》）。

记者梳理，《通知》包括6方面16条金融举措，要求保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度。

“《通知》涉及的融资主体涵盖居民需求端、房地产企业和建筑企业供给端融资需求，融资方式包括房地产开发贷款、信托贷款、债券融资等，金融政策工具对增量和存量融资分别给出‘定心丸’，较为全面系统。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说。

中国民生银行首席经济学家温彬表示，近期监管层已经连续推出了一系列支持房地产政策，包括民企融资“第二支箭”扩容、支持优质房地产企业合理使用预售监管资金等。《通知》的发布，对于缓解房企资金链压力、提振购房者信心、增强金融机构债务处置的灵活性具有积极作用，有助于促进“融资—开发—销售”步入良性循环，助力“稳地价、稳房价、稳预期”目标的实现。

值得注意的是，对于业内关注的“保交楼”，《通知》提出，积极做好“保交楼”金融服务，支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款，鼓励金融机构提供配套融资支持。同时，《通知》要求积极配合做好受困房地产企业风险处置，做好房地产项目并购金融支持，积极探索市场化支持方式。

对此，娄飞鹏认为，《通知》鼓励金融机构提供配套融资支持，这也是新增的政策工具亮点。在开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款的基础上，商业银行按照市场化、法治化原则，为专项借款支持项目提供新增配套融资支持，有助于完善“保交楼”政策框架，利用多方金融机构优势推动“保交楼”更好落到实处。

11月21日，人民银行、银保监会联合召开的全国性商业银行信贷工作座谈会强调，完善保交楼专项借款新增配套融资的法律保障、监管政策支持等，推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。11月22日召开的国务院常务会议强调，推进保交楼专项借款尽快全面落到项目，激励商业银行新发放保交楼贷款，加快项目建设和交付。

“房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。”人民银行行长易纲在2022年金融街论坛年会上表示，针对前期一些房企风险暴露导致逾期交房，人民银行出台了2000亿元“保交楼”专项借款，支持已售住房的建设交付，并研究设立了鼓励商业银行支持“保交楼”结构性政策工具。最近人民银行扩大了支持民企发债的“第二支箭”，为民企发债提供风险分担，民营房地产企业也在支持范围以内。

招联金融首席研究员董希淼认为，金融应加大对房地产市场的全面支持。加快落实《通知》要求，通过人民银行“三支箭”措施、政策性银行专项借款等措施，引导金融机构加大对房地产企业流动性支持，对“保交楼”项目予以专项支持。

“支持各地实施好差别化住房信贷政策，加快采取下调首付比例、取消‘认房又认贷’等针对性措施，更好地支持刚性需求特别是改善性需求。对二套住房贷款利率下限，应参照首套房贷利率下限调整的幅度进行适当下调。”董希淼建议，加快优化住房交易流程，对二手房交易可推广“带押过户”，节省二手房买卖双方的时间、费用，提升交易便利性与安全性，既提高二手房市场的活跃度，也加快一手房市场去库存。

多家金融机构已经行动起来。11月23日，中国银行、农业银行、交通银行与多家房企签署战略合作协议，深化全方位业务合作，助力房地产市场平稳发展。业内人士认为，随着更多政策落地见效，将有利于稳定市场情绪，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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