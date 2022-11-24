人民网北京11月24日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测，2022年11月中旬与11月上旬相比，24种产品价格上涨，24种下降，2种持平。

其中，生猪（外三元）本期价格环比下降5.1%；石油天然气方面，液化天然气(LNG)价格环比下降7.6%；煤炭方面，焦炭（准一级冶金焦）价格环比下降6.2%。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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