原标题：2022金融街论坛丨中国人寿蔡希良：为保险业转型发展贡献国寿力量

11月21日-23日，2022金融街论坛年会在京成功举办。中国人寿作为战略合作伙伴，为本届论坛年会举办提供多方面支持，集团党委书记、董事长白涛受邀出席开幕式。23日下午，中国人寿集团党委副书记、总裁蔡希良出席闭幕式，并结合中国人寿工作实践就保险未来发展发表主题演讲。

蔡希良认为，中国式现代化开启新征程，保险肩负重任，在增强民生保障、服务实体经济、社会治理上大有可为。保险作为市场化风险防控机制的重要组成部分，将有效发挥民生保障安全网、经济运行减震器、社会发展稳定器作用，能够有力支持、护航中国式现代化。他表示，中国保险市场正处于成长期，发展空间广阔，市场潜力巨大。

中国人寿将全面贯彻落实党的二十大精神，坚守“保险姓保”初心，坚定“金融为民”情怀，加快推进高质量发展转型，把自身高质量发展融入到中国式现代化建设和人民群众最需要的领域，努力为保险业转型发展贡献国寿力量，积极支持金融街在更高水平上建设国家金融管理中心。

金融街论坛年会期间，蔡希良还受邀参与全球系统重要性金融机构会议，围绕金融业数字化转型开展圆桌讨论。他指出，金融业数字化转型要坚守以人民为中心这个立足点、锚定服务实体经济这个落脚点、找准释放数据资产价值这个着力点、抓住自主可控这个关键点。中国人寿将坚持创新第一动力，秉承开放合作原则，为数字中国建设作出新贡献。

金融街论坛年会闭幕式同期还合并举办了金融街建设与发展30年特别活动，来自政府机构、国际经济金融组织、重要金融机构的重量级嘉宾出席活动。

(责编：董童、李源)

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