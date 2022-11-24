原标题：践行普惠金融 服务实体经济 银联携手商业银行推出“新市民有礼”活动

近日，中国银联联合商业银行发布“新市民有礼”主题惠民活动。作为银联携手商业银行推出的又一惠民举措，该活动为新市民群体提供了多重福利与配套权益，满足新市民多元化金融服务需求的同时，为助力实体经济发展不断注入新活力。目前，广大新市民用户可登录云闪付APP，在“新市民有礼”活动专区报名参与。

创新服务模式 提升便民惠民质效

伴随国民经济发展和城镇化深入推进，我国新市民人口数量持续增长，目前约3亿人。聚焦新市民群体需求特点，银联联合农业银行、建设银行、交通银行、浦发银行、广发银行、江苏银行等商业银行持续加强金融服务力度，积极探索金融产品和服务创新。此次发布的“新市民有礼”主题活动，在商业银行原有面向新市民群体开展的缴费、电子社保卡等便民服务功能基础上，进一步聚焦用户真实消费场景下的金融需求痛点，叠加资源打造“消费达标返券”的动态权益体系。

活动期间，用户在云闪付APP上的活动专区报名后，每月完成经银联网络内消费交易累计满5000元可获得价值50元的云闪付消费券、满10000元可获得价值100元的云闪付消费券。持卡人可在领取消费券后在有效期内至指定商户使用。

强化助商惠民 助力实体经济发展

近年来，银联依托数字化产品体系和场景生态，通过降费率、提服务、发激励等一系列助商惠民“组合拳”，助力激发市场活力。

除了“新市民有礼”活动，今年以来，在人民银行的指导下，中国银联携手各商业银行启动“强健引擎 助商惠民”计划，推出12项助商惠民举措， 推出包含“减费让利”“红火计划”“城市焕新”“银联618回馈季”“银联优惠日”等一系列助商惠民活动，涵盖线上线下各类民生消费场景，助力商户稳经营，提振消费信心，促进消费回补和潜力释放，为稳市场主体、强发展动力、惠民生百姓不断注入新动能。

完善支付生态 优化普惠金融服务

今年是中国银联成立20周年。多年来，银联持续优化支付体验和支付环境，不断提升银联网络的服务体验及覆盖面，让支付更便捷、让服务更高效，不断满足人民群众日益增长的金融服务和支付服务需求，助力推进普惠金融进程。

目前，集卡产品、权益、平台等为一体的银联卡产品和动态权益服务体系已全面建成。为满足持卡人多样化用卡需求，中国银联已在全球范围发行了超过1400余种银联卡，全面覆盖各类核心用卡客群。在对公产品方面，拥有以小微企业卡、乡村振兴卡、商务卡和单位结算卡为代表的企业卡产品线。在对私产品方面，推出无界卡、跨境返现卡、绿色低碳卡、黑钻卡等产品满足不同客群的服务需求。云闪付APP、全新手机闪付、银联无界卡等诸多创新产品得到越来越多用户的喜爱。

此外，中国银联携手产业各方大力推进受理环境建设，持续完善覆盖线上线下各支付场景的服务生态，从线下消费场景“一挥即付”“一扫即付”到打造线上“一键支付”体验，创新制定综合解决方案，将金融科技能力转化为普惠便民“触角”。目前，银联二维码、银联手机闪付等移动支付产品已应用在零售、餐饮、文旅、医疗、税务、政务等各种民生和行业领域。

中国银联将始终贯彻落实国家惠民政策，联动商业银行等更多成员机构，发力产品和服务创新，助力提升金融服务质效，让来自银行业的优惠覆盖更多商户、企业以及消费者，为老百姓打造看得见摸得着的“幸福感”。

(责编：曹淼、李源)

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