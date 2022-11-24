人民网北京11月24日电 （黄盛）据证监会消息，近日证监会已经制定了《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025)》（以下简称《行动方案》），在八个方面作出部署，推动上市公司整体质量迈上新的台阶。

具体来看，《行动方案》的八方面措施包括：优化制度规则体系，提升监管规则的科学性；聚焦公司治理深层次问题，夯实上市公司规范发展的基础；完善信息披露制度，提高上市公司的透明度；优化上市公司整体结构，提升发展的韧性和活力；推动上市公司稳健发展，维护资本市场平稳运行；健全打击重大违法长效机制，营造上市公司发展良好环境；加快上市公司监管转型，提升监管效能；加强协作联动，形成推动上市公司高质量发展的强大合力。

“如果说过去两年提高上市公司质量工作的主要特点是‘治乱’；那么面对新形势新要求，新一轮方案的核心将是‘提质’。” 11月22日，在2022金融街论坛年会上，证监会上市部主任李明在介绍《行动方案》时表示，证监会将重在提升规则“质量”，全面启动监管法规“实质性修订”工作，补齐一批缺失的规则、修改一批滞后的规则、理顺一批杂乱的规则，构建以上市公司监管条例为核心，以信息披露、公司治理、并购重组、退市和破产重整、监管执法5个方面规章为主干，以证监会规范性文件和交易所自律规则为重要组成部分的“1+5+N”的上市公司监管法规体系，全面提升监管法规的科学化水平。

李明表示，2020年，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，对提高上市公司质量做出了整体部署，提出了明确要求。近两年来，证监会各方面工作取得积极进展。诸如，在上市公司情况方面，两年来，上市公司数量快速增加，如今已正式突破5000大关。上市公司结构上也发生了深刻的变化，尤其体现在行业更“新”、规模更“大”、盈利更“好”、融资更“平衡”等方面。但当前上市公司还面临一些问题。比如，有的公司经营效益还要改善，长期亏损或处于盈亏边缘；有的公司市场认可度有待提高，虽然利润总体稳步上升，但估值长期徘徊不前；有的公司发展活力还需增强，离创新驱动发展战略的内在要求尚有差距，许多“卡脖子”领域还没有突破性进展。

李明表示，力争用3年时间，使上市公司结构更加优化，市场生态显著改善，监管体系成熟定型，上市公司整体质量迈上新的台阶。

对此，中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平认为，提高上市公司质量是一项长期的任务，接下来还要从大力推进上市公司并购重组、修复资产负债表方面，进一步加大退市力度方面，压实中介机构责任方面，优化科创企业上市审核标准等方面继续巩固、提升工作成果。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，提高上市公司质量是推动经济高质量发展的重要一步。上市公司是资本市场的基石，也是实体经济的“基本盘”，提高上市公司质量，不仅是增强市场活力和韧性的必由之路，也必然持续成为助推经济转型的重要抓手。

(责编：乔业琼、高雷)

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