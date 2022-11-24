原标题：如新荣登IP SHANGHAI全球传播企业案例最佳实践榜

11月8日，首届“在上海，为全球”IP SHANGHAI全球传播企业案例最佳实践榜发布，如新荣登榜单。

“能获此殊荣，离不开如新在上海多年的深耕和上海这座城市开放、包容、创新的城市精神。明年是如新进入中国市场，结缘落地上海的20周年，在这样一个充满无限生机、多元化的国际化大都市中，如新的创新实践与时代同行，未来将继续在上海这座城市的美好生态中继续坚定前行。”如新负责人表示。

作为首批入选榜单的跨国企业之一，如新也是上海城市高质量发展的见证者、共创者和共享者。如新此次参与评选的案例内容中，从“结缘上海，落地生根”“内外兼修， 创新可持续发展之路”“把握现在，拥抱未来”三个方面生动展示了企业综合实力和丰富实践。

如新中国与上海的结缘于2003年。随着中国美丽健康产业的快速发展，上海开放包容的时尚理念和浓厚的文化底蕴成为引领中国美丽健康产业的城市风向标。在这样的城市氛围下，东方美谷应运而生。

如新作为东方美谷国际化妆品企业代表、东方美谷产业促进中心的联合发起单位之一，从东方美谷成立初期，如新中国即与奉贤区和相关产业的伙伴建立共生共赢的紧密合作关系，积极融入东方美谷的产业集聚与发展规划，致力于推动奉贤、上海乃至中国美丽健康产业的创新发展。

在看到中国大陆市场的发展潜力后，如新集团更加坚定了深耕中国市场的决心。2014年4月，投资近5亿元打造的如新大中华创新总部园区（GCIP）在上海奉贤落成；2018年，如新集团决定在上海奉贤投建约3.6亿元的如新大中华创新总部园区二期项目，这是继如新大中华创新总部园区之后，该集团发展史上最大的海外投资专案。

在创新可持续发展的道路上，如新对内不断加强产品创新，对外积极履行社会责任，以产品和数字化双驱动的形式推动企业向前稳健发展。

据了解，上海美丽健康产业发展到2025年将形成千亿规模产业。如新中国作为如新集团全球的研发中心、制造中心和创新中心，未来将在中国市场乃至全球市场将发挥更大作用。如新对中国经济发展充满信心，在上海市各项政策的大力扶持下，将一如既往地把中国市场作为如新全球战略布局的重点，充分抓住中国扩大对外开放的重要机遇。

如新负责人表示：“此次IP SHANGHAI全球传播企业案例征集活动，为如新提供了一个绝佳的展示机遇。在公益、可持续发展和产品研发方面，如新有稳健的步伐，通过先进的技术和创新力，为中国市场的消费者提供了更加优质的产品和个性化护肤解决方案。”

今年，如新在全新“2025愿景”下，制定了“Empower Me”战略，以全新商机策略，把产品、科技和社群三大关键领域相结合，借助物联网的互联互通属性，多触点辐射、构建环形链路，拉近品牌与用户距离的同时，在数字化社交生态系统中打造了端与端的无缝对接，既吸引、链接和培育客户，引导消费者和经营者去探索、体验和分享。

研发方面，今年3月，如新大中华创新总部园区内的科创中心实验室正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）审核，取得实验室认可证书。

这些既有的硬实力，加上如新脚踏实地、不断践行的努力。助力其此次荣登最佳实践榜，这也更加坚定了如新在上海发展的信心。

数字化是当下企业发展的趋势，如新也在积极通过数字化发展战略，快速与时俱进，提升企业竞争力。虽然当下很多不确定性对经济发展有影响，但如新对中国市场充满期待。未来，如新会更加深入地与上海这座充满无限可能的城市融合，协同发展，赋能中国美丽健康产业的美好未来。

(责编：曹淼、李源)

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