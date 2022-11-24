原标题：坚守人民金融底色 工行全面打造个人养老金融服务体系

近日，国家多个部门密集出台了《个人养老金实施办法》等个人养老金配套政策，我国个人养老金制度进入实质性推动落地阶段。个人养老金是我国关于第三支柱养老保险体系的制度性安排，对丰富居民养老保障渠道、支持国家人口老龄化战略、实现共同富裕远大目标具有重要意义。工商银行积极贯彻党中央、国务院决策部署，全力打造“为民”“便民”“惠民”“利民”的个人养老金融服务体系，助力国家民生保障制度落地推广，为人民实现美好养老生活保驾护航。

担当引领“为民” 为制度出台建言献策

党的二十大报告指出，完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次、多支柱养老保险体系。工商银行积极服务国家战略，全方位参与国家三大支柱养老保障体系建设，目前已发展为国内最大的养老金管理机构，在第一支柱和第二支柱领域业务牌照齐全、管理资产和账户规模领先，养老金管理经验丰富。自国家启动第三支柱个人养老金制度设计以来，工商银行密切配合政府部门开展政策研究，在流程设计、系统研发、产品创新等方面积极贡献智慧与力量。同时，依托深厚的客户基础和广泛的服务网络，大力开展养老国情教育和养老保障政策宣传，提升居民养老储备意识，做好制度普及“扩音器”。

科技赋能“便民” 搭建一站服务平台

工商银行积极顺应数字化时代趋势和要求，加快推进数字化转型成果在个人养老金融领域的应用。服务功能方面，以客户需求为中心，依照“数字化手段、生态化体系、一体化推进”建设思路，搭建了涵盖养老规划测算、账户管理、产品交易、待遇领取、税务处理等内容的个人养老金服务平台，着力打造一站式、全流程服务体验。服务渠道方面，面对日益旺盛的移动金融需求，搭建了以手机银行“个人养老金专区”为主渠道的服务阵地，辐射微信“云网点”、智能柜员机、批量代理业务等多类服务入口，让客户能随时随地办理业务，提升开户参保的便利性。服务响应方面，依托“线上+线下”“人工+智能”的全天候、立体化客服渠道，为不同年龄段、不同特点的客群提供适配的服务通道，降低专业服务获取门槛。

集团协同“惠民” 丰富优质产品供给

要吸引更多人参加个人养老金，就要让客户有好的产品可挑，有多的产品可选。工商银行积极发挥集团牌照、投研资源优势，在监管部门的指导下积极参与养老金融产品试点，全力打造包含储蓄、理财、基金、保险的全品类个人养老金特色产品体系。近日，工商银行作为首批试点银行，在广州、青岛、合肥、西安、成都5个城市发行了特定养老储蓄产品，旗下工银理财作为首批试点机构发行了系列养老理财产品，工银瑞信、工银安盛推出多款养老目标基金、养老年金保险。

在产品设计方面，工商银行突出产品养老属性和普惠性，在资产配置、投资策略上充分考虑养老客群的投资期限和风险偏好，在购买起点、费率设置上充分体现普惠于民、让利于民的理念，在资金投向上坚持推动长期资金入市、支持服务实体经济。同时，积极开展集团外产品代销合作，尽可能纳入全市场更多优质产品，满足客户多样化的养老投资需求。

专业护航“利民” 提供周到暖心服务

工商银行依托深耕养老保险第一、第二支柱积累的养老金管理与服务经验，对全市场个人养老金产品开展“机构-人员-产品”多维度评价，为客户科学选择养老产品、理性开展养老投资提供专业支持。依托超过40%的企业年金账户管理市场份额，为客户提供统筹三大支柱信息、精准智能的养老规划测算和养老资产全视图查询服务，打造养老财富管理的全新体验。除养老投资服务之外，工商银行聚焦客户全生命周期养老金融服务需求，面向亿级长辈客群推出“工银爱相伴”老龄金融服务品牌，通过工行驿站、网点硬件、智能设备适老化改造和安全保障、语音交互、便捷求助等线上专属适老服务，传导贴心服务温度；积极探索养老金融场景建设和服务整合，聚力打造贯穿百姓养老财富积累与养老消费全链条的养老金融服务生态圈。

下一步，工商银行将继续坚守人民金融底色，以服务国家战略、增进人民福祉为己任，不断提升优质养老金融服务的便利性、可及性、普惠性，切实增强广大百姓的获得感、幸福感、安全感，助力国家民生保障事业高质量发展，助力人民群众实现美好生活向往。

(责编：崔元苑、李源)

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