人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

商务部：全力做好群众生活物资保障供应

2022年11月24日20:23 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月24日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人束珏婷24日说，目前全国生活必需品市场供应总体充足。受市场供给增加等因素影响，“菜篮子”产品价格有所回落。下一步，将继续加大对疫情较重地区的货源组织和调运力度，指导优化末端配送举措，全力做好群众生活物资保障供应。

　　近期疫情多地散发，谈及全国特别是疫情重点地区的生活必需品保供工作，束珏婷在当天举行的商务部网上例行新闻发布会上说，根据国务院联防联控机制统一部署，商务部主要从以下两方面着手，统筹做好商贸领域疫情防控和居民生活必需品供应保障：

　　一是细化优化疫情防控和市场保供举措。结合第九版防控方案和“二十条优化措施”要求，指导各地健全完善生活物资保障工作专班，调整优化保供预案。在封控区域，合理设置物资接驳站、固定接收点，保障末端配送力量充足，特别关注和满足好老幼病残孕等特殊群体需求。据了解，目前各省均已建立生活物资保障工作专班，并积极开展相关工作。

　　二是指导支持各地特别是疫情较重地区做好生活必需品市场保供。持续开展每日生活必需品量价监测，建立完善“红绿灯”分级预警机制，强化市场监测预警，及时采取针对性保供举措，防范化解苗头性、倾向性问题。摸清各地货源主渠道，完善常态化跨区域联保联供机制。组织投放中央储备肉，增加市场供应。同时，每日调度疫情较重地区市场保供情况，及时掌握当地保供工作中的困难和问题，随时做好联保联供机制启动准备。指导疫情较重地区借鉴行之有效的保供经验做法，督促强化货源组织和末端配送，切实保障好当地群众生活必需品需求。

　　据商务部市场运行监测系统显示，23日全国200家大型农副产品批发市场粮油价格基本稳定；肉类价格稳中有降，其中猪肉批发价格较11月初（下同）下降4.8%；禽蛋价格略有下降；蔬菜价格明显回落，30种蔬菜批发均价下降9.3%。

(责编：赵光霞、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局（标准委）发布一批国家标准 涉食品、跨境电商等领域
　　人民网北京11月24日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，市场监管总局（标准委）24日发布一批国家标准。主要涉及食品、消费品、安全生产、跨境电商等领域。…
我国水电机组核心控制系统首次实现全国产化
　　人民网北京11月24日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，今日，随着华能睿渥继电保护系统在小湾水电站正式投运，我国水电机组核心控制系统首次实现100%全国产化，标志着我国大型水电站拥有了完全自主可控的“国产大脑”。 据介绍，水电机组核心控制系统被视为水电站的“大脑”，包括计算机监控系统、调速器、励磁系统和继电保护设备四大系统，是确保机组及电网稳定的重要基础。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部