新华社北京11月24日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人束珏婷24日说，目前全国生活必需品市场供应总体充足。受市场供给增加等因素影响，“菜篮子”产品价格有所回落。下一步，将继续加大对疫情较重地区的货源组织和调运力度，指导优化末端配送举措，全力做好群众生活物资保障供应。

近期疫情多地散发，谈及全国特别是疫情重点地区的生活必需品保供工作，束珏婷在当天举行的商务部网上例行新闻发布会上说，根据国务院联防联控机制统一部署，商务部主要从以下两方面着手，统筹做好商贸领域疫情防控和居民生活必需品供应保障：

一是细化优化疫情防控和市场保供举措。结合第九版防控方案和“二十条优化措施”要求，指导各地健全完善生活物资保障工作专班，调整优化保供预案。在封控区域，合理设置物资接驳站、固定接收点，保障末端配送力量充足，特别关注和满足好老幼病残孕等特殊群体需求。据了解，目前各省均已建立生活物资保障工作专班，并积极开展相关工作。

二是指导支持各地特别是疫情较重地区做好生活必需品市场保供。持续开展每日生活必需品量价监测，建立完善“红绿灯”分级预警机制，强化市场监测预警，及时采取针对性保供举措，防范化解苗头性、倾向性问题。摸清各地货源主渠道，完善常态化跨区域联保联供机制。组织投放中央储备肉，增加市场供应。同时，每日调度疫情较重地区市场保供情况，及时掌握当地保供工作中的困难和问题，随时做好联保联供机制启动准备。指导疫情较重地区借鉴行之有效的保供经验做法，督促强化货源组织和末端配送，切实保障好当地群众生活必需品需求。

据商务部市场运行监测系统显示，23日全国200家大型农副产品批发市场粮油价格基本稳定；肉类价格稳中有降，其中猪肉批发价格较11月初（下同）下降4.8%；禽蛋价格略有下降；蔬菜价格明显回落，30种蔬菜批发均价下降9.3%。

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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