人民网北京11月24日电 （记者赵竹青）11月24日，中国国家航天局在联合国/中国空间探索与创新全球伙伴关系大会期间，举办月球与深空探测特别会议，发布深空探测重要科学问题全球征集活动。

自20世纪50年代末至今，人类对月球、行星及行星系、小行星、太阳及日球层及其以远的宇宙空间开展深空探测任务近300次，取得了大量科学发现和技术成果，拓展了人类对宇宙的认知，推动了深空探测领域技术和工程进步。中国深空探测始于2004年，探月工程圆满完成“绕、落、回”三步走战略规划，启动实施探月工程四期；首次火星探测任务天问一号一次实现火星“绕、着、巡”，启动实施小行星探测、火星取样返回、木星系及行星际穿越探测等任务。

探索浩瀚宇宙是全人类的共同梦想。为推动深空探测事业发展，形成深空探测科学问题国际共识，解决人类共同面对的问题与风险挑战，中国国家航天局面向全球征集深空探测重要科学问题和探测计划建议。本次征集活动主题为“凝集智慧，塑造未来”，征集活动面向全球开展，包括但不限于深空探测专业的科研人员、爱好者、青少年等。提交方案不设专业门槛，以目标概述和科学意义为主。征集时间为2022年11月24日起至2023年1月31日截止。

后续，主办方将筛选征集提出的建议和方案，组织召开多轮线上/线下国际/国内研讨会，拟定中国国家航天局在深空探测领域的优先任务，并将邀请参与征集活动的相关专家学者、爱好者和青少年以多种形式参与其中，共谋人类深空探索事业。

(责编：赵竹青、高雷)

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