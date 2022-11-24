商务部回应中美双方经贸部门负责人面对面会谈
2022年11月24日21:44 | 来源：新华网
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新华社北京11月24日电 商务部新闻发言人束珏婷24日说，11月18日，商务部部长王文涛在泰国曼谷APEC领导人非正式会议期间应约会见美国贸易代表戴琪。此次会见是在两国元首会晤后，双方经贸部门负责人的面对面会谈。会谈是坦诚、专业、建设性的，双方就彼此关切的中美经贸问题和多边、区域经贸合作进行了讨论。
束珏婷在商务部24日举行的网上例行新闻发布会上回答记者有关提问时作出上述表述。她介绍，会谈中，王文涛提出双方应相互尊重，求同存异，开展建设性合作，并在互信基础上找到解决问题的具体路径。王文涛对美方出台的对华贸易投资限制措施、涉台问题等表达严正关切，建议双方考虑对开放、包容、促进团结合作的地区经济合作倡议均持开放态度。王文涛介绍了中国共产党第二十次全国代表大会有关情况，强调中方将坚持中国式现代化，坚持对外开放，坚持持续改善营商环境，坚持和平发展。双方同意继续保持沟通。
束珏婷表示，中方认为，双方面对面交流有助于加深相互了解，加强协调。下一步，中方将落实好两国元首会晤达成的重要共识，希望美方与中方一道，推动中美经贸合作早日重回健康稳定发展轨道。
(责编：赵光霞、岳弘彬)
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