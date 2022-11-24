新华社北京11月24日电（记者李延霞、吴雨）记者24日从中国银保监会获悉，今年1至10月，银行业累计发放房地产开发贷款2.64万亿元，累计发放按揭贷款4.84万亿元。

银保监会有关部门负责人表示，去年下半年以来，由于长期“高杠杆、高负债、高周转”的经营模式不可持续，少数房地产企业出现风险，并对市场产生了外溢效应，同时受疫情影响，当前房地产市场出现一些调整。银保监会指导银行做好对房地产的信贷投放，为稳定房地产市场提供了有力的金融支持。

据介绍，截至目前，“保交楼”专项借款工作已取得阶段性进展，专项借款资金已基本投放至项目，资金投入带动形成一批实物工作量，有效促进了项目建设交付。

银保监会有关部门负责人表示，下一步将加强与住房和城乡建设部、中国人民银行等相关部门的沟通配合，协同一致，同向发力，督促银行保险机构依法依规做好相关金融服务，将金融支持政策落实好、落到位，切实保持房地产融资平稳有序，积极支持“保交楼、稳民生”，促进房地产业良性循环和健康发展。

记者了解到，为促进房地产市场平稳健康发展，银行业在积极行动。截至目前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等六大国有商业银行均已宣布与房企签署合作协议，并提供意向性融资支持。

(责编：袁勃、胡永秋)

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