艾村是国务院国资委重点帮扶村，隶属河北省邢台市平乡县田付村镇，位于平乡县县城南7.7公里，距离邢临高速口3公里，紧邻G340国道，定魏公路穿境而过。全村共936户，总人口3611人，耕地面积5386亩。党员75人，村民代表45人，村民小组12个，村“两委”班子7人。过去是黑龙港流域典型的平原农业村，也是不靠山、不靠海、不靠城、地下没矿藏、地上没资源的“三不靠两没有地带”，更是远近闻名的“大破穷”村，一度成为当地扶持不起来的“老大难”。

2012年，国务院国资委与平乡县结为定点帮扶关系，从艾村这块儿“硬骨头”入手，选精兵，挑强将，先后派出4任12名挂职干部在艾村“安营扎寨”。他们不忘初心，牢记使命，尽锐出战，誓拔穷根。与该村党支部一道并肩作战，解放思想，奋发进取，撸起袖子加油干，自己填写成绩单，依托平乡县自行车、童车、智能电动玩具等特色主导产业优势，带领村中有志青年大力发展电商产业。短短几年间，艾村发生了翻天覆地的巨变，从国家级贫困村摇身蝶变为全国知名的“中国淘宝村”，20余家中央和省市级主流媒体对“艾村电商扶贫模式”争相报道，成为吸引各地纷纷参观学习的“香饽饽”。因帮扶工作实绩突出，2021年2月25日国务院国资委驻艾村工作队荣获“全国脱贫攻坚先进集体”。

一、选育电商“带头人”趟新路，打消村民“不信”“不敢”思想顾虑。十年前，艾村群众思想保守、观念陈旧，多数老百姓过着“日出而作、日入而息”的农耕生活，以变卖农产品为生，少数有经商意识的群众，也是习惯于小打小闹，充其量算是最原始的“小买卖”。他们起早贪黑赶集市、一天到晚谋生计，销量小、利润低、收入少，有时算账出现失误时一天白忙碌。国务院国资委工作队进驻艾村后，从发展产业入手，深入开展入户调研活动，并结合平乡县主导产业和艾村自身特色，大胆引入不被群众看好的“手工业+电商”脱贫理念。正所谓“万事开头难”，群众不相信足不出户能把产品卖到全国各地，甚至还有的村民提出了“集市上卖产品都很难、网上卖产品更不靠谱”的疑虑。来自村民的种种质疑声并没有影响到工作队的信心和决心。他们为打消群众的种种顾虑，从80后、90后年轻人中培养电商“带头人”。王亚林、付东生等一批做得风生水起的电商大户就是最早被扶持的对象。国务院国资委驻村工作队，从如何申请网站店铺到如何销售推广运营进行了全程指导帮助。短短半年时间，电商销量远超集市摊位销售。乡亲们都看到了商机，纷纷找工作队寻求帮助，到电商“带头人”家取经，自此形成了“一带二、二带三、三带百户”的“头雁效应”，打开了电商发展“口子”，实现了开题破局。

二、搞好电商“大扶持”壮规模，带动群众走上脱贫致富“快速路”。为切实将艾村电商产业做大做强，国务院国资委驻村工作队向委机关申请200万元为艾村援建一座2000平方米的电商大院，为群众购买电脑，铺设网线，创造发展电商基础条件，收益归公，每年为村集体增收10万元。依托电商大院，大力推行“手工业+电商”模式，带动60余户老乡家门口就业；国务院国资委工作队坚持“扶上马、送一程”，主动与平乡县淘大职业培训学校和金速派电商培训中心建立长期合作关系，常年面向艾村群众开展免费电商业务知识培训，帮助他们联系货源渠道、免费设计详情主页、掌握拍照技巧等系列工作，帮助他们快速上手。短短几年间，艾村电商户发展到210余家，由电商衍生出零配件组装加工配套105家，全村人均收入由2014年的不足3560元到现在的1.2万元，翻了三倍多。

三、大力推广“好经验”做示范，开启全县“依靠电商奔小康”模式。随着艾村电商产业的蓬勃发展，名气也越来越大，从刚开始的“全镇学艾村”到后来的“全县学艾村”，当地慕名而来取经学习的群众络绎不绝。为更好地推广艾村经验、艾村模式，平乡县还专门在艾村建设了农村电商培训基地。田付村镇在艾村建设了“电商党支部”，国务院国资委分布在其他乡镇的定点帮扶协作组也以艾村样板，示范带动所帮扶的乡镇、村发展电商产业，做到了以点带面、全面开花，开启了平乡县“依靠电商奔小康”模式。目前，在艾村的示范带动下，平乡县已建成4个“中国淘宝镇”，28个“中国淘宝村”，活跃店铺8000余家，建设年吞吐量10万吨以上的大型仓储企业34家，建成400多个收发物流服务配送点，带动网销供货、快递、设计培训等相关从业人员近10万人，年交易额达到48.5亿元，成为名符其实的富民大产业。

四、主动适应“新形势”快升级，抢占“直播带货”动态销售新风口。随着5G时代的到来，抖音、快手的兴起，淘宝“一家独大”的时代结束。为全面加快电商产业转型，国务院国资委帮扶工作队迅速调整工作思路，组织动员村内电商户抢滩登陆直播经济风口，引导电商产业从开网店被动接单的传统销售模式向网红引流、直播带货的新型销售模式转变，电商人也从幕后走向了前台、从静态销售转向了动态销售。目前，一个淘宝店每天能卖200单的属于活跃店铺，但是一个直播间每天卖1000单都是正常出货量。目前，该村200多家电商户全部开设直播业务。有的服装直播间，销售旺季一天销量在2000单左右，1件衣服平均利润5元，每天净挣1万元。有的电商户发展跨境电商后，从最初的家庭手工作坊迅速成长为规上企业，由原来的授权品牌发展到目前集研发制作销售于一体的全链条自主品牌。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经