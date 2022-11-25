人民网北京11月25日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行11月份例行新闻发布会，介绍统筹做好疫情防控和冬季交通运输保障工作有关情况。交通运输部水运局副局长郭青松表示，新冠肺炎疫情发生以来，产业链供应链面临着严峻考验，航运业发展也受到一定的冲击。交通运输部在国务院物流保通保畅工作领导小组统一部署下，高效统筹做好航运领域疫情防控、保通保畅和安全生产工作，着力服务保障产业链供应链稳定畅通。

一是精准科学做好疫情防控。严格落实港口及其一线人员等最新版疫情防控指南要求，充实引航员等一线作业人员力量，强化高风险岗位人员集中居住、封闭管理，落实结束封闭作业后的相关要求。为有效应对局部疫情影响，上海港、宁波舟山港等及时安排一线作业人员提前进驻港区，采取封闭管理措施，确保了港口生产不断不乱。进一步加强通航建筑物疫情防控，指导运行单位完善应急预案，建立一线人员预备队，确保重要水路节点不因疫情而中断。

二是加强行业运行监测调度。强化重点港口航道运行情况监测分析，严禁擅自阻断航道、船闸通行及关停码头作业，及时协调解决航道、船闸拥堵等问题，积极应对台风、特枯水位等不利天气影响，全力保障港口航道运行平稳畅通有序。加强国际集装箱海运市场运行监测，引导主要班轮公司稳定我国出口航线运力和集装箱供给，做好主要外贸集装箱航线运力保障。

三是做好重点物资运输保障。强化对粮食、化肥、煤炭、LNG等重点物资的运输保障，落实重点物资运输船舶“四优先”措施，积极引导内外贸兼营散货船舶服务好国内运输，推动重点物资水路运输市场保持平稳，更好服务保障了粮食、能源资源安全。

四是着力优化各项服务措施。加强对港口集疏运货车司机、船员等群体关心关爱，协调在港口或港区附近设立核酸检测点，为集疏港司机提供便利；在水上服务区做好船舶加油、加水等基本服务保障。强化引航员等港口高风险岗位人员的人文关怀和心理疏导，做好后勤保障工作。

在各方面共同努力下，我国港口航道运行平稳有序。今年1至10月，我国水路货运量、货物周转量同比分别增长4.8%和5.5%，港口货物吞吐量、集装箱吞吐量同比分别增长0.5%和4%。特别是上海港持续提升国际航运中心服务能级，7月份全面达产以来保持稳定运行，10月份日均集装箱吞吐量达13.6万标箱，环比9月增长4.8%。我国港口综合效率始终位居全球港口前列，彰显了港口的“硬核”力量，为促进产业链供应链稳定、稳住经济大盘发挥了积极作用。

(责编：王连香、高雷)

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