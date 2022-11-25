原标题：拥抱机遇与责任 中信银行为养老金业务健康发展赋能加速

11月4日，人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局、银保监会、证监会联合印发《个人养老金实施办法》，当天银保监会发布《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法（征求意见稿）》（以下简称《暂行办法》），针对今年4月国务院发布的《关于推动个人养老金发展的意见》，两项相关配套制度细则落地。

11月18日，银保监会公布了符合条件的商业银行和理财公司的名单。中信银行成为首批具备个人养老金开办资格的银行、首批具备个人养老金投资基金代销资质的银行。

11月25日起，客户可通过中信银行线上、线下渠道开户办理相关业务。

业内人士表示，相关细则的落地及首批试点银行的公布，不仅能发挥商业银行的机构网点、客户资源等优势，也有助于选择综合实力和服务能力较强的机构参与个人养老金业务，切实满足人民群众多样化养老需求，推动个人养老金业务平稳起步、健康发展。

商业银行迎养老金发展新机遇

近年来，国家大力发展多层次养老体系，对个人养老金制度的发展尤为注重，从国家顶层设计到监管机构出台细则，作为一个万亿级别的新蓝海，个人养老金市场发展前景广阔。

据了解，个人养老金是以账户制为基础，个人自愿参加，国家给予税收优惠政策的养老保障制度。近日出台的《暂行办法》对商业银行个人养老金业务范围作出明确规定，主要包括资金账户业务；个人养老储蓄业务；个人养老金产品代销业务，包括代销个人养老金理财产品、个人养老金保险产品、个人养老金公募基金产品等，国务院金融监管机构另有规定的除外；个人养老金咨询业务；银保监会规定的其他个人养老金业务。

其中，个人养老金账户是个人养老金制度的关键，能够直观体现个人权益，方便职工个人操作，完整记录信息以及促进多层次、多支柱养老保险体系健康发展。

值得关注的是，个人养老金账户制度给商业银行带来了新的发展机遇。《暂行办法》规定，资金账户可以由参加人在开办个人养老金业务的商业银行开立或指定，也可以由参加人通过其他符合规定的个人养老金产品销售机构，在开办个人养老金业务的商业银行指定，但不得由个人养老金产品销售机构直接在商业银行开立。并且，这一资金账户具有唯一性，参加人只能选择一家符合条件的商业银行确定一个资金账户，商业银行只能为同一参加人开立一个资金账户。个人养老金缴费归集、交易资金划转等，以资金账户为唯一载体。

“个人养老金资金账户不仅为商业银行办理个人金融服务提供更多机会，而且个人在账户投资中将为商业银行带来资金沉淀，有助于丰富商业银行存款来源。同时，商业银行进行托管等服务也可以丰富收入来源。”业内人士表示。

多渠道开户满足养老场景新需求

基于个人养老金账户的唯一性，推动个人养老金业务政策落地实施，既是积极响应落实“应对人口老龄化”国家战略的举措，也为银行转型发展带来新的增长点。目前，金融服务能力领先的商业银行早已整装待发，纷纷提前做好各项服务准备。

中信银行首批获得个人养老金业务开办资格，积极响应国家政策，提前开展布局，早在2020年便与人社部个人养老金信息管理服务平台启动对接，并积极参与各相关行业平台组织的多轮多方联合测试。重点开展从开户、缴存到投资交易等全链路能力建设，从而满足不同客户的场景需要，为客户提供全周期的、便捷的个人养老金管理服务。

据了解，中信银行以账户为基础，将养老规划、养老产品、养老服务等各类业务归集整合，具备了覆盖多渠道便捷开户的服务能力，根据客户的养老需求提供综合化金融服务。

具体来看，个人客户拥有多渠道开户的选择，可通过线上+线下渠道开立个人养老金资金账户。同时，账户功能丰富，支持任意渠道入金缴存、可视化展示已缴存和当年剩余可缴额度，支持账户查询、交易明细查询、税延凭证下载等功能，并享受个人养老金税收优惠、养老产品投资等服务，同时不收取账户管理费、短信费、转账手续费等。

六大体系打造一站式养老新范本

为进一步丰富金融产品，完善金融服务，强化风险管理，为个人养老金发展提供更加优质多元的金融服务，中信银行通过六大体系打造养老金融服务的一站式办理平台，以满足“老有所养、老有所医、老有所享、老有所学、老有所游、老有所乐”的品质养老需求。

具体来看，“幸福+”养老金融服务体系包括“六个一”：

一个账户，即打造一个多渠道、多功能、多场景的个人养老金资金账户；

一套产品，通过发挥集团协同优势，基于专业的产品研究和筛选能力，为客户精选优质的、满足养老投资理财需求的银行理财、商业养老保险、公募基金等运作安全、成熟稳定、标的规范且侧重于长期保值增值的各类养老产品，以满足客户全周期、多层次、多元化的养老规划需求，并且不断丰富和完善产品图谱；

一个账本，推出一个算得清、管得住、投得好的“养老账本”。全貌展示客户的养老资产状况，优化汇总养老资产、测算养老缺口、规划养老方案、提供养老服务等功能；

一套服务，中信银行不仅为未老人群提供养老财富规划服务，而且为已老人群提供包括财富、健康、学院、优惠、舞台、传承一系列丰富的“养老金融+非金融服务”。

一支队伍，中信银行联合清华大学启动了养老金融规划人才队伍培养项目，目前已完成首批队伍认证，预计到年底前，将覆盖1200名分支行销售及财顾人员，约占中信银行销售及财顾人员的30%；

一份报告，中信银行将发布《中国居民养老财富管理发展报告（2022）》，通过对客户和市场养老痛点的洞察，分析行业供给，提出价值主张。

个人养老金作为一项关乎国计民生的重要政策，从国家顶层设计到具体细则的落地意义深远。如何深度参与个人养老金业务的长远发展是各方金融机构需要践行的社会责任与使命。“中信银行将继续积极践行国家战略，依托集团内外强大的协同力量，做好每位客户养老储备的专业规划，持续深耕个人养老金账户管理及养老金融服务，打造多层次的养老金融服务体系，将普惠金融落到实处。”中信银行相关负责人对个人养老金业务的未来发展充满信心。

(责编：董童、李源)

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